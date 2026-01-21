Videón a lélegzetelállító mentőakció, civilek húzták ki a halálcsapdából a nőt

Vízbe zuhant egy autó Virginia államban, Virginia Beach-en. A baleset szemtanúi azonnal a járműben rekedt sofőr segítségére siettek, a gyors életmentésnek köszönhetően a nő épségben kijutott a roncsok közül – írja a People.

Megindító életmentés: civilek húzták ki a süllyedő autóból a sofőrt Virginia Beach-en.

Fotó: X

A mentőakcióról készült felvételen látható, ahogy az egyik férfi felmászik az autó hátuljára, betöri az ablakot, és azon keresztül húzza ki a bent rekedt nőt.

A mentők kórházba szállították a sofőrt és megmentőit is, csodával határos módon senki sem sérült meg.

A hatóságok később kiemelték a vízből az elsüllyedt autót. Egyelőre nem tudni, hogy a nő miért hajtott a vízbe.

DARING RESCUE: Good Samaritans in Virginia Beach worked together to save a woman trapped inside a sinking SUV submerged in frigid water after she was unable to unlock her doors and escape.



One man smashed the rear window, crawled inside, and pulled her to safety.



The driver and… pic.twitter.com/4U5dKGjxxr — Fox News (@FoxNews) January 21, 2026

