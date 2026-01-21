Videón a lélegzetelállító mentőakció, civilek húzták ki a halálcsapdából a nőt

Vízbe zuhant egy autó Virginia államban, Virginia Beach-en. A baleset szemtanúi azonnal a járműben rekedt sofőr segítségére siettek, a gyors életmentésnek köszönhetően a nő épségben kijutott a roncsok közül – írja a People.
A mentőakcióról készült felvételen látható, ahogy az egyik férfi felmászik az autó hátuljára, betöri az ablakot, és azon keresztül húzza ki a bent rekedt nőt.
A mentők kórházba szállították a sofőrt és megmentőit is, csodával határos módon senki sem sérült meg.
A hatóságok később kiemelték a vízből az elsüllyedt autót. Egyelőre nem tudni, hogy a nő miért hajtott a vízbe.
