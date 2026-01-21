Ellátásra szorul a macska, amit felkapott és elvitt az Amazon futár – videón a cicalopás pillanata

Hírlevél
Sokkoló jelenetet rögzített egy kapucsengő kamerája az angliai Elland városában: egy Amazon-csomagot kézbesítő futár a felvétel szerint egyszerűen felkapta a ház előtt ülő macskát, majd elsétált vele. A család teljesen összetört, az ellopott macska azóta sem került elő.
macskaAmazonlopásAnglia

A videón jól látható, amint a láthatósági mellényt viselő kézbesítő a csomag leadása után lehajol, felemeli a sötét színű cicát, majd visszasétál az autójához. Az ellopott macska, Nora, a felvétel óta nem tért haza. Gazdája, Carl Crowther sokkolónak nevezte a történteket, és azonnal értesítette az Amazont és a rendőrséget – írja a Daily Mail

Az ellopott macska a kamerafelvételen – Fotó: X
Az ellopott macska a kamerafelvételen
Fotó: X

Videón az Amazon futár, ellátásra szorul az ellopott macska 

A család különösen aggódik az állatért, mivel Nora szívbeteg és rendszeres gyógyszeres kezelésre szorul. Carl Crowther videót tett ki az X-re a macska ellopásának pillanatáról.  

 A rendőrség lopás miatt nyomozást indított, az Amazon pedig közölte: vizsgálják az esetet. Úgy tudni, a futár nem közvetlenül a cég alkalmazottja volt.

