Elon Musk bevallotta, hogy földönkívüli

Meglepő kijelentéssel került a figyelem középpontjába az ismert milliárdos üzletember a davosi Világgazdasági Fórumon. Elon Musk földönkívülinek vallotta magát a színpadon, szavai pedig azonnal bejárták a világsajtót.
A techmilliárdos arról beszélt, hogy gyakran kérdezik tőle, élnek-e köztünk idegenek. Válasza ezúttal nem kerülte meg a lényeget: Elon Musk földönkívülinek vallotta magát, ami sokkolta a hallgatóságot. Később ugyan jelezte, hogy kijelentését viccnek szánta, a mondat önálló életre kelt – számolt be a Metro.

Elon Musk földönkívülinek vallotta magát, WASHINGTON, DC - MARCH 9: White House Senior Advisor Elon Musk walks to the White House after landing in Marine One on the South Lawn with U.S. President Donald Trump (not pictured) on March 9, 2025 in Washington, DC. Trump was returning to the White House after spending the weekend at Mar-a-Lago, his private club in Florida. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Elon Musk földönkívülinek vallotta magát (illusztráció a képen Elon Musk látható, aki nem feltétlenül idegen lény) Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Földönkívülinek vallotta magát Elon Musk

A davosi fórum színpadán elhangzott mondat pillanatok alatt a közbeszéd középpontjába került. Amikor Elon Musk földönkívülinek vallotta magát, a közönség reakciója egyértelmű volt: a kijelentés túllépett egy egyszerű poén határán. 

Az UFO-król és az idegen életformákról szóló kérdések így új megvilágításba kerültek a milliárdos üzletember szavai nyomán.

Mit mondott az idegen életről a Tesla vezérigazgató

A Tesla és a SpaceX vezetője komolyabb gondolatmenetbe is kezdett. Elmondta, hogy a SpaceX több mint 9000 Starlink műholdja figyeli az űrt, de eddig semmilyen földönkívüli tevékenység nyomát nem észlelték. 

Musk szerint ez arra utalhat, hogy az élet és a tudat rendkívül ritka az univerzumban, még akkor is, ha ő maga – szavai szerint – „idegen”.

Amikor Elon Musk földönkívülinek vallotta magát, a kijelentés gyorsan túlnőtt a konferencia keretein. A milliárdos üzletember megszólalása újabb vitákat indított el arról, mennyire lehet komolyan venni a techvilág egyik legismertebb szereplőjének nyilatkozatait, és hol húzódik a határ vicc és állítás között.

