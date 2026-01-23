Elon Musk bevallotta, hogy földönkívüli

A techmilliárdos arról beszélt, hogy gyakran kérdezik tőle, élnek-e köztünk idegenek. Válasza ezúttal nem kerülte meg a lényeget: Elon Musk földönkívülinek vallotta magát, ami sokkolta a hallgatóságot. Később ugyan jelezte, hogy kijelentését viccnek szánta, a mondat önálló életre kelt – számolt be a Metro.

Elon Musk földönkívülinek vallotta magát (illusztráció a képen Elon Musk látható, aki nem feltétlenül idegen lény) Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Földönkívülinek vallotta magát Elon Musk

A davosi fórum színpadán elhangzott mondat pillanatok alatt a közbeszéd középpontjába került. Amikor Elon Musk földönkívülinek vallotta magát, a közönség reakciója egyértelmű volt: a kijelentés túllépett egy egyszerű poén határán.

Az UFO-król és az idegen életformákról szóló kérdések így új megvilágításba kerültek a milliárdos üzletember szavai nyomán.

Mit mondott az idegen életről a Tesla vezérigazgató

A Tesla és a SpaceX vezetője komolyabb gondolatmenetbe is kezdett. Elmondta, hogy a SpaceX több mint 9000 Starlink műholdja figyeli az űrt, de eddig semmilyen földönkívüli tevékenység nyomát nem észlelték.

Musk szerint ez arra utalhat, hogy az élet és a tudat rendkívül ritka az univerzumban, még akkor is, ha ő maga – szavai szerint – „idegen”.

Amikor Elon Musk földönkívülinek vallotta magát, a kijelentés gyorsan túlnőtt a konferencia keretein. A milliárdos üzletember megszólalása újabb vitákat indított el arról, mennyire lehet komolyan venni a techvilág egyik legismertebb szereplőjének nyilatkozatait, és hol húzódik a határ vicc és állítás között.

Elon Musk begurult: óriási pénzt követel

Elon Musk akár 134 milliárd dollár kártérítést is követel az OpenAI-tól és a Microsofttól – derül ki egy pénteken benyújtott bírósági iratból. Elon Musk szerint a két cég jogtalanul szerzett bevételekhez jutott az ő korai támogatásának köszönhetően, ezért ezek a nyereségek őt illetik.

Elon Musk elszabadult: úgy vágott vissza Billie Eilishnek, hogy beleremegett az internet!

Billie Eilish napok óta támadja a világ leggazdagabbjait, most pedig megérkezett Elon Musk reakciója is. A válasz egyetlen mondattal újabb óriási hullámokat vert a közösségi médiában.