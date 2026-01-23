Grimes kitálalt: Elon Musk gyerekeinek varázserejük van

A vallomás 2026 elején jelent meg, amikor Grimes az X felületén osztott meg ritka gondolatokat közös gyermekeiről a milliárdos techmogullal, Elon Muskkal. Az énekesnő hangsúlyozta: tudatosan óvja gyermekeit a nyilvánosságtól, de úgy érzi, néha muszáj megosztania, mennyire különlegesnek látja őket – írja a Page Six.

Elon Musk gyerekei különlegesek? Grimes megdöbbentő részleteket árult el

Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU / AFP

Elon Musk gyerekei

Grimes szerint az egyik gyermeke egy alkalommal „irányított” egy csapat hollót, amit ő maga sem tudott megmagyarázni. Bár elismerte, hogy elfogult édesanyaként beszél, mégis úgy érzi, gyermekeinek „aurája páratlan”. A megjegyzés gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét, sokan pedig úgy reagáltak: ez volt „a leginkább Grimes-féle kijelentés”, amit valaha olvastak az interneten.

Képernyőidő, viták és feszült viszony

Az énekesnő arról is beszélt, hogy a képernyőhasználat kérdése gyakran vitát okoz közte és Musk között. Elmondása szerint ő inkább korlátozná, míg a másik szülő megengedőbb, ezért ha mégis képernyő elé kerülnek a gyerekek, művészibb, lassabb tartalmakat részesít előnyben. A háttérben továbbra is feszült a viszony: a volt pár évek óta jogi vitában áll a gyerekek felügyelete miatt.

