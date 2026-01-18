Elon Musk begurult: óriási pénzt követel

A beadvány szerint az OpenAI Elon Musk hozzájárulásai révén 65,5 és 109,4 milliárd dollár közötti értéknövekedést ért el, míg a Microsoft 13,3–25,1 milliárd dollárnyi haszonhoz jutott – számolt be a Reuters.

Nem érzik jogosnak Elon Musk követelését

A techguru ezt az OpenAI és a Microsoft ellen folyó perében állítja, amelyet egy szövetségi bíróság tárgyal majd.

Elon Musk nélkül nem létezne az OpenAI. Ő adta a kezdeti tőke nagy részét, a hírnevét, és átadta a vállalat skálázásához szükséges tudást”

– fogalmazott Musk vezető ügyvédje, Steven Molo.

Az OpenAI élesen visszautasította a követelést, „komolytalannak” nevezve azt, és Musk szerintük zaklató kampányának újabb eleméről beszélt. A Microsoft nem kívánt reagálni arra, mekkora összeget követel tőlük a milliárdos.

Musk 2015-ben társalapítóként vett részt az OpenAI elindításában, majd 2018-ban kilépett a szervezetből. Jelenleg az xAI nevű céget vezeti, amely közvetlen versenytársa a ChatGPT-nek. Állítása szerint az OpenAI megszegte eredeti küldetését, amikor átalakult profitorientált vállalattá.

Egy kaliforniai bíró januárban úgy döntött, hogy az ügy esküdtszék elé kerül, a tárgyalás várhatóan áprilisban kezdődik. Musk szerint mintegy 38 millió dollárt, azaz az induló tőke 60 százalékát adta, emellett kulcsszerepet játszott a csapat felépítésében és a projekt hitelességének megteremtésében.

A milliárdos akár büntető jellegű kártérítést és további jogi szankciókat is kérhet, ha a bíróság neki ad igazat. Az OpenAI és a Microsoft ugyanakkor vitatja Musk számításait, és azt kéri a bírótól, hogy korlátozza szakértőjének vallomását, szerintük ugyanis az elemzés megalapozatlan és félrevezető lehet az esküdtek számára.

