Több mint 160 éve a föld alatt – így indult a metrók története

Az első föld alatti vasút 1863. január 10-én indult el Londonban, amikor megnyílt a Metropolitan Railway Paddington (akkori nevén Bishop’s Road) és Farringdon utca között, ezzel új korszak kezdődött a városi közlekedés történetében - tájékoztat a TFL.
A világ első föld alatti vasútvonala gőzmozdonyokkal működött, célja pedig az volt, hogy enyhítse a gyorsan növekvő brit főváros felszíni közlekedési zsúfoltságát. Az új megoldás már az induláskor nagy érdeklődést váltott ki, és rövid időn belül bebizonyította, hogy a föld alatti közlekedés életképes alternatíva a nagyvárosokban.
A londoni példa nyomán a következő évtizedekben világszerte elterjedtek a metrók, később megjelentek a mélyvezetésű, már elektromos vonalak is, amelyek tovább növelték a rendszer hatékonyságát és biztonságát.
A londoni föld alatti vasút ma is működik, és több mint másfél évszázaddal az első járat után a modern városi közlekedés egyik jelképe.
Mérföldkövek a világ első föld alatti vasútjának történetéről
- 1908 – megszületik az „Underground” márka
Ebben az évben jelenik meg először hivatalosan az „Underground” elnevezés a londoni metró állomásain, és ekkor vezetik be az ikonikus körszimbólumot (roundel) is. A lépés nemcsak közlekedési, hanem arculati fordulópont volt: egységes vizuális megjelenést adott a London Underground hálózatának, amely később világszerte mintává vált.
- 1911 – megjelennek az első mozgólépcsők
A londoni metróban ekkor helyezik üzembe az első mozgólépcsőket, amelyek alapjaiban változtatták meg az utasforgalom kezelését. Az új technológia gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tett lehetővé a mélyebb állomásokon, és a modern metróüzem egyik alapfeltételévé vált.
- 2016 – elindul a Night Tube
A londoni metró egyes vonalain éjszakai üzem indul, amivel a hálózat először válik hétvégéken folyamatosan működő rendszerré. A Night Tube nemcsak közlekedési újítás volt, hanem gazdasági és kulturális mérföldkő is, amely jelentősen hozzájárult London éjszakai életének és munkaerő-mobilitásának fejlődéséhez.
