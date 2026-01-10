Több mint 160 éve a föld alatt – így indult a metrók története

Az első föld alatti vasút 1863. január 10-én indult el Londonban, amikor megnyílt a Metropolitan Railway Paddington (akkori nevén Bishop’s Road) és Farringdon utca között, ezzel új korszak kezdődött a városi közlekedés történetében - tájékoztat a TFL.

Az első föld alatti vasút kezdetben gőzmozdonyokkal működött az alagutakban - Fotó: Northfoto

A világ első föld alatti vasútvonala gőzmozdonyokkal működött, célja pedig az volt, hogy enyhítse a gyorsan növekvő brit főváros felszíni közlekedési zsúfoltságát. Az új megoldás már az induláskor nagy érdeklődést váltott ki, és rövid időn belül bebizonyította, hogy a föld alatti közlekedés életképes alternatíva a nagyvárosokban.

A londoni példa nyomán a következő évtizedekben világszerte elterjedtek a metrók, később megjelentek a mélyvezetésű, már elektromos vonalak is, amelyek tovább növelték a rendszer hatékonyságát és biztonságát.

A londoni föld alatti vasút ma is működik, és több mint másfél évszázaddal az első járat után a modern városi közlekedés egyik jelképe.

Az első föld alatti vasút 1863-as londoni nyomvonala új korszakot nyitott a közlekedésben - Fotó: Photo12 via AFP

Mérföldkövek a világ első föld alatti vasútjának történetéről