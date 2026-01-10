Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

vasút

Több mint 160 éve a föld alatt – így indult a metrók története

20 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A városi közlekedés történetében kevés dátum számít valódi fordulópontnak, azonban az első föld alatti vasút megjelenése nemcsak London életét alakította át, hanem világszerte új irányt mutatott a nagyvárosok fejlődésének. Az azóta eltelt több mint másfél évszázadban számos technológiai és társadalmi mérföldkő követte az indulást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vasútLondonelső

Az első föld alatti vasút 1863. január 10-én indult el Londonban, amikor megnyílt a Metropolitan Railway Paddington (akkori nevén Bishop’s Road) és Farringdon utca között, ezzel új korszak kezdődött a városi közlekedés történetében - tájékoztat a TFL.

első föld alatti vasút 1863, London, elsőföldalattivasút1863London, 'The Workmen's Train', 1872. This picture shows steam trains at Gower Street station on the Metropolitan (underground) railway which opened in 1863. Workers hurry to catch their morning train to work. From "London: A Pilgrimage" by Gustave Dore and Blanchard Jerrold. (London, 1872). "A Pilgrimage" was a comprehensive portrait of London, but although the book was a commercial success many of the critics disliked it. Several were upset that Jerrold and DorÈ had concentrated on the poverty that existed in London.
Az első föld alatti vasút kezdetben gőzmozdonyokkal működött az alagutakban - Fotó: Northfoto 

A világ első föld alatti vasútvonala gőzmozdonyokkal működött, célja pedig az volt, hogy enyhítse a gyorsan növekvő brit főváros felszíni közlekedési zsúfoltságát. Az új megoldás már az induláskor nagy érdeklődést váltott ki, és rövid időn belül bebizonyította, hogy a föld alatti közlekedés életképes alternatíva a nagyvárosokban.

A londoni példa nyomán a következő évtizedekben világszerte elterjedtek a metrók,  később megjelentek a mélyvezetésű, már elektromos vonalak is, amelyek tovább növelték a rendszer hatékonyságát és biztonságát.

 A londoni föld alatti vasút ma is működik, és több mint másfél évszázaddal az első járat után a modern városi közlekedés egyik jelképe.

első föld alatti vasút 1863, London, elsőföldalattivasút1863London, Underground railway: trial trip on the Metropolitan line, train passing Portalnd Road station, London. The line opened to the public in 1863. From "The Illustrated London News", 13 September 1862.World History Archive (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
Az első föld alatti vasút 1863-as londoni nyomvonala új korszakot nyitott a közlekedésben - Fotó: Photo12 via AFP 

Mérföldkövek a világ első föld alatti vasútjának történetéről

  1. 1908 – megszületik az „Underground” márka
    Ebben az évben jelenik meg először hivatalosan az „Underground” elnevezés a londoni metró állomásain, és ekkor vezetik be az ikonikus körszimbólumot (roundel) is. A lépés nemcsak közlekedési, hanem arculati fordulópont volt: egységes vizuális megjelenést adott a London Underground hálózatának, amely később világszerte mintává vált.
  2. 1911 – megjelennek az első mozgólépcsők
    A londoni metróban ekkor helyezik üzembe az első mozgólépcsőket, amelyek alapjaiban változtatták meg az utasforgalom kezelését. Az új technológia gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tett lehetővé a mélyebb állomásokon, és a modern metróüzem egyik alapfeltételévé vált.
  3. 2016 – elindul a Night Tube
    A londoni metró egyes vonalain éjszakai üzem indul, amivel a hálózat először válik hétvégéken folyamatosan működő rendszerré. A Night Tube nemcsak közlekedési újítás volt, hanem gazdasági és kulturális mérföldkő is, amely jelentősen hozzájárult London éjszakai életének és munkaerő-mobilitásának fejlődéséhez.

Látványos képeken a világ leghosszabb vasúti alagútjának építése – Magyarországról alig pár órányi vezetésre található a mérnöki csoda

2032-ben adják majd át az Ausztriát Olaszországgal összekötő Brenner-bázisalagutat, amely a világ leghosszabb föld alatti vasúti összeköttetése lesz. A 64 km hosszú vasúti pálya a tervek szerint jelentősen lerövidíti majd az Innsbruck és Fortezza közötti menetidőt, tekintve, hogy az alagútban a vonatok akár 250 km/h sebességgel is tudnak majd száguldani. Látványos képeken a 3300 milliárd forintból felépülő Brenner-bázisalagút projekt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!