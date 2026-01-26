Hírlevél
komp

Elsüllyedt egy komp az éjszaka közepén, 15 ember meghalt

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Elsüllyedt egy komp a Fülöp-szigetek déli részén, a Basilan tartomány közelében vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. Az elsüllyedt komp balesetében a hatóságok legfrissebb adatai szerint legalább 15 ember életét vesztette, miközben több száz utast sikerült kimenteni a vízből.
Elsüllyedt egy komp a Fülöp-szigeteken, Basilan tartomány partjainál, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, amikor az elsüllyedt komp fedélzetén összesen 359 ember tartózkodott. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a mentési munkálatok azonban azonnal megkezdődtek, és jelenleg is tartanak. A halottak száma eddig 15 fő.

elsüllyedt komp - This handout photo from the Philippine Coast Guard (PCG) taken and received on January 26, 2026 shows coast guard crew attending to the survivors of the sunken M/V Trisha Kerstin 3 in waters off Basilan province. A ferry carrying 342 passengers sank on January 26 morning in the southern Philippines, leaving at least eight dead, a local mayor said. (Photo by Handout / Philippine Coast Guard (PCG) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Philippine Coast Guard (PCG)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ez a Fülöp-szigeteki Parti Őrség (PCG) által 2026. január 26-án készített és kapott fotó a parti őrség legénységét ábrázolja
Fotó: HANDOUT / AFP / Philippine Coast Guard (PCG)

Hányan tartózkodtak a fedélzeten?

A hatóságok tájékoztatása szerint a hajón 332 utas és 27 fős legénység utazott, így összesen 359 ember volt a fedélzeten. Ronnie Gil Gavan admirális, a Fülöp-szigeteki parti őrség parancsnoka Manilában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

a komp maximális engedélyezett kapacitása 352 fő volt, vagyis a jármű hivatalosan nem számított túlterheltnek.

Mentési munkálatok az elsüllyedt komp után

Az elsüllyedt komp utasai közül eddig 316 főt sikerült kimenteni a vízből. Romel Dua, a déli Mindanao körzet parancsnoka közölte, hogy 

jelenleg 28 személyt eltűntként tartanak nyilván.

A keresési és mentési műveletekben katonai repülőgépek és hajók is részt vesznek, amelyeket a viszonylag nyugodt tengeri körülmények is segítenek.

ANKARA, TURKIYE - JANUARY 26: An infographic titled "Ferry sinks off Basilan province in the southern Philippines" created in Ankara, Turkiye on January 26, 2026. Elif Acar / Anadolu (Photo by Elif Acar / Anadolu via AFP)
Infografika az elsüllyedt kompról
Fotó: ELIF ACAR / AFP  / ANADOLU

A túlélők állapota és az első ellátás

Basilan tartomány kormányzója, Mujiv Hataman egy helyi rádióinterjúban elmondta, hogy a túlélők többsége nem szenvedett súlyos sérüléseket. Ugyanakkor több idős utas sürgős orvosi ellátásra szorult, őket a közeli egészségügyi intézményekbe szállították.

This screen grab from video footage taken and received on January 26, 2026 from Governor Mujiv Hataman shows rescuers assisting survivors of the sunken MV Trisha Kerstin 3 at a port in Isabela, Basilan province. A ferry with more than 350 people onboard sank on January 26 morning in choppy seas off the southern Philippines, leaving at least 15 dead and 28 still missing, the coast guard said. (Photo by Handout / Governor Mujiv Hataman / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Governor Mujiv Hataman" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ez a képernyőkép a Mujiv Hataman kormányzótól 2026. január 26-án készített és kapott videofelvételből látható, amelyen mentőalakulatok láthatók, amint az elsüllyedt MV Trisha Kerstin 3 túlélőinek segítenek Isabela kikötőjében
Fotó: HANDOUT / AFP / Governor Mujiv Hataman

Vizsgálják a baleset okát

Egyelőre nem derült ki, mi okozta a hajó elsüllyedését. A hatóságok hivatalos vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy egyéb tényező állhat-e a háttérben. A Fülöp-szigeteken a kompjáratok a mindennapi közlekedés szerves részét képezik, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben több súlyos baleset is rávilágított a tengeri közlekedés biztonsági hiányosságaira.

