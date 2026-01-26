Elsüllyedt egy komp az éjszaka közepén, 15 ember meghalt

Elsüllyedt egy komp a Fülöp-szigeteken, Basilan tartomány partjainál, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, amikor az elsüllyedt komp fedélzetén összesen 359 ember tartózkodott. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a mentési munkálatok azonban azonnal megkezdődtek, és jelenleg is tartanak. A halottak száma eddig 15 fő.
Hányan tartózkodtak a fedélzeten?
A hatóságok tájékoztatása szerint a hajón 332 utas és 27 fős legénység utazott, így összesen 359 ember volt a fedélzeten. Ronnie Gil Gavan admirális, a Fülöp-szigeteki parti őrség parancsnoka Manilában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
a komp maximális engedélyezett kapacitása 352 fő volt, vagyis a jármű hivatalosan nem számított túlterheltnek.
Mentési munkálatok az elsüllyedt komp után
Az elsüllyedt komp utasai közül eddig 316 főt sikerült kimenteni a vízből. Romel Dua, a déli Mindanao körzet parancsnoka közölte, hogy
jelenleg 28 személyt eltűntként tartanak nyilván.
A keresési és mentési műveletekben katonai repülőgépek és hajók is részt vesznek, amelyeket a viszonylag nyugodt tengeri körülmények is segítenek.
A túlélők állapota és az első ellátás
Basilan tartomány kormányzója, Mujiv Hataman egy helyi rádióinterjúban elmondta, hogy a túlélők többsége nem szenvedett súlyos sérüléseket. Ugyanakkor több idős utas sürgős orvosi ellátásra szorult, őket a közeli egészségügyi intézményekbe szállították.
Vizsgálják a baleset okát
Egyelőre nem derült ki, mi okozta a hajó elsüllyedését. A hatóságok hivatalos vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy egyéb tényező állhat-e a háttérben. A Fülöp-szigeteken a kompjáratok a mindennapi közlekedés szerves részét képezik, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben több súlyos baleset is rávilágított a tengeri közlekedés biztonsági hiányosságaira.
