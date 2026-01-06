Majom tört be egy amerikai hangszerboltba – képeken a teljes káosz

A elszabadult majom egy fahéjszínű kapucinus volt, amely Közép- és Dél-Amerikában őshonos. Az állat a Trade Center nevű zeneboltban okozott károkat a Tennessee állambeli Morristown városában, miután reggel 8 óra körül bejutott az üzletbe – NewYorkPost.

Elszabadult majom okozott károkat egy tennessee-i hangszerboltban – a kapucinus gitárokat borított fel, mielőtt órákig tartó hajtóvadászat után elfogták. Fotó:Illusztráció/Unplash

A bolt tulajdonosai értesítették a rendőrséget, miután a biztonsági kamerák felvételein egyértelműen látszott, hogy a károkat nem betörők, hanem egy kíváncsi és rendkívül aktív kis főemlős okozta. A képeken a majom gitárállványokra mászik, effektpedálokat nézeget egy üveg vitrinben, miközben egy Fender Stratocaster és több más hangszer is veszélybe került.

Elszabadult majom miatt indult rendőrségi hajtóvadászat

A hatóságok a környék átfésülésébe kezdtek, és arra kérték a lakosságot, hogy jelentsenek minden észlelést az elszabadult állatról.

Az órákig tartó keresés végül estére eredményre vezetett: a majmot sikerült befogni, amit a helyi sajtó is megerősített.

Bár a pontos elfogás körülményei nem ismertek, szemtanúk szerint rendőrök egy nagy méretű állatszállító ládát vittek át egy lakóövezetben található drótkerítésen, ami arra utal, hogy a majom egy kertben vagy udvarban rejtőzhetett el.

Honnan származott a majom?

A hatóságok szerint az állatot korábban egy alabamai farmról lophatták el, majd eladták egy tennessee-i nőnek. Egyelőre nem tisztázott, hogyan szökött meg, és miként jutott el a hangszerboltba.

