Soha nem látott felvétel: elszigetelt amazóniai törzset vettek videóra

A frissen nyilvánosságra került anyag egy elszigetelt amazóniai törzs életébe enged bepillantást példátlan részletességgel. A harcosok íjakkal és nyilakkal a kezükben, feszült alakzatban lépnek ki az erdőből, miközben a távolban álló idegeneket figyelik, minden mozdulatukat elemezve – írja a Sun.

Egyetlen jelenet, amely új fénybe helyezi az elszigetelt amazóniai törzs sorsát. Fotó: OZGE ELIF KIZIL / ANADOLU

Elszigetelt amazóniai törzs: amikor a feszült pillanatok váratlan felismerésbe fordultak

A nagy felbontású képeken jól látszik, ahogy a törzs tagjai egymás jelzéseit követik, mutatnak, pozíciót váltanak — mintha bármelyik másodpercben támadás indulhatna. A helyzet annyira feszült, hogy a megfigyelők attól tartottak, az események erőszakba torkollnak.

A következő pillanatok azonban mindent megváltoztattak. A törzs tagjai sorra leteszik fegyvereiket, közelebb lépnek, majd mosoly jelenik meg az arcukon. A félelem helyét kíváncsiság és felismerés váltja fel — egy olyan reakció, amely ritkán dokumentált az elszigetelt amazóniai törzs tagjai és a külvilág találkozásakor.

Kalesh b/w uncontacted Amazon tribe in intense encounter with humans.@gharkekalesh



- live in Peru’s dense rainforests near the Brazil border

- members of the Mashco Piro tribe

- group of about 750 people. pic.twitter.com/MRAVlbEgZ4 — Kushal Sharma (@KushalSharma_89) January 16, 2026

Ki hozta nyilvánosságra a felvételt?

A történelmi jelentőségű videót az amerikai természetvédő és kutató, Paul Rosolie mutatta be egy beszélgetés során Lex Fridman podcastjában. Rosolie több mint húsz éve kutatja az Amazonas térségét, és elmondása szerint ez volt élete egyik legmeghatározóbb pillanata.

Miért különleges ez a felvétel?

Korábban az elszigetelt törzsekről készült felvételek távoli, elmosódott képek voltak. Ezúttal azonban profi optikával, extrém nagyítás mellett sikerült rögzíteni a találkozást — olyan részletekkel, amelyek eddig soha nem voltak láthatók.

Egyre nagyobb veszélyben

A szakértők szerint az elszigetelt amazóniai törzs egyre gyakrabban kerül kapcsolatba a külvilággal az illegális fakitermelés miatt. Az erdőirtás nemcsak a területüket szűkíti, hanem halálos betegségek kockázatát is magával hozza, amelyek korábban teljes közösségeket töröltek el az Amazonasban.

Egy brit férfi öt napot töltött egy ecuadori törzzsel összezárva

Egy brit turista, Marwan Busin lenyűgöző utazást tett Dél-Amerikába, hogy mélyebben megismerje Ecuador titokzatos világát. Kevésbé ismert helyeket akart felfedezni, így egy különleges ajánlattal eljutott az Amazonas dzsungel mélyén élő waorani törzshöz, ahol öt napot töltött.