Eltévedt golyó talált egy kétéves gyereket szilveszterkor, meghalt

Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Szkopjéban szilveszter éjszaka.

A szilveszteri tűzijátékozás során találta el a kétéves kisfiút az eltévedt golyó – Fotó: FLORIAN PUECH / Hans Lucas (illusztráció)

Fejen találhatta a gyereket az eltévedt golyó

A kisfiú az orvosok erőfeszítései ellenére péntek reggel belehalt sérüléseibe. A hatóságok tájékoztatása szerint a kisfiú az anyukájával nézte a szilveszteri tűzijátékot, amikor eltalálta egy eltévedt golyó. A gyermeket azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok közölték, az agya súlyosan sérült, a fiú életveszélyes állapotban van.

Az ügyészség boncolást rendelt el, hogy a tragédia körülményeire fény derüljön.

