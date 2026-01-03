Szenzáció! Élve találták meg a két hónapja eltűnt 13 éves lányt

Akár hollywoodi film is készülhetne abból, ahogy a 13 éves Wynter Wagoner eltűnt, majd megkerült. Októberben még csak egy keresési plakát volt a neve Rockcastle megye útjai mentén.

Marylandben került elő a Kentuckyban eltűnt lány

Hetekig sem a család, sem a hatóságok nem tudták, merre lehet. Az ügy azonban gyorsan túlnőtt a helyi kereteken: közösségi oldalakon terjedt a fotója, önkéntesek keresték, és egyre többen tartottak attól, hogy a lány bűncselekmény áldozata lett.

A fordulat végül több száz kilométerrel arrébb Orlandótól következett be.

December 26-án Wynter egy marylandi címről felhívta egyik rokonát, és elmondta, hol tartózkodik. A család azonnal értesítette a rendőrséget, amely rövid időn belül egy Silver Springben lévő házhoz vonult ki. Ott találták meg a lányt – életben, de olyan helyzetben, amely azonnali hatósági beavatkozást igényelt – írja a Daily Mail.

Az eltűnt tinédzser visszatérhet a családjához

A házban egy 37 éves férfi is tartózkodott, a marylandi rendőrség letartóztatta és emberrablással vádolta meg Christian Alexander Delgadót. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi és a kiskorú lány korábban online kerültek kapcsolatba, majd a férfi Kentuckyba utazott, és elvitte Wyntert az otthonából.

A férfit emberrablással gyanúsítják, és várhatóan Kentucky államba áll bíróság elé.

A hatóságok hangsúlyozták: a lány megtalálása annak is köszönhető, hogy a család és a közösség nem adta fel a keresést, és minden információt komolyan vettek.

Wyntert orvosi vizsgálatra vitték, majd megkezdik a pszichikai felkészülést arra, hogy visszatérhessen a családjához.

Sajnos ez nem egyedi történet. Decemberben hazánkban kétségbeesve keresték a szülei a 14 éves Blankát. Ugyanakkor ez az eltűnt kislány videóban üzent nekik, hogy ne keressék, mert miattuk nem megy haza.





