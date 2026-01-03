Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
eltűnt

Szenzáció! Élve találták meg a két hónapja eltűnt 13 éves lányt

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint két hónapig senki sem tudta, mi történt Wynter Wagonerrel. A Kentucky államban lakó tinédzser egyik napról a másikra eltűnt, nyom nélkül. Karácsony után azonban megszólalt a telefon, és egyetlen hívás véget vetett a hónapokig tartó bizonytalanságnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntkentuckywynter wagonerlány

Akár hollywoodi film is készülhetne abból, ahogy a 13 éves Wynter Wagoner eltűnt, majd megkerült. Októberben még csak egy keresési plakát volt a neve Rockcastle megye útjai mentén.

BALTIMORE, UNITED STATES - JUNE 5: Police take security measures as officials conduct a cleaning work after Johns Hopkins hospital has reported a contained 200-gallon diesel fuel spill at its East Baltimore facility in Baltimore, United States on June 5, 2025. Yasin Ozturk / Anadolu (Photo by Yasin Ozturk / Anadolu via AFP), eltűnt
Marylandben került elő a Kentuckyban eltűnt lány
Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Hetekig sem a család, sem a hatóságok nem tudták, merre lehet. Az ügy azonban gyorsan túlnőtt a helyi kereteken: közösségi oldalakon terjedt a fotója, önkéntesek keresték, és egyre többen tartottak attól, hogy a lány bűncselekmény áldozata lett. 

A fordulat végül több száz kilométerrel arrébb Orlandótól következett be. 

December 26-án Wynter egy marylandi címről felhívta egyik rokonát, és elmondta, hol tartózkodik. A család azonnal értesítette a rendőrséget, amely rövid időn belül egy Silver Springben lévő házhoz vonult ki. Ott találták meg a lányt – életben, de olyan helyzetben, amely azonnali hatósági beavatkozást igényelt – írja a Daily Mail.

Az eltűnt tinédzser visszatérhet a családjához

A házban egy 37 éves férfi is tartózkodott, a marylandi rendőrség letartóztatta és emberrablással vádolta meg Christian Alexander Delgadót. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi és a kiskorú lány korábban online kerültek kapcsolatba, majd a férfi Kentuckyba utazott, és elvitte Wyntert az otthonából. 

A férfit emberrablással gyanúsítják, és várhatóan Kentucky államba áll bíróság elé. 

A hatóságok hangsúlyozták: a lány megtalálása annak is köszönhető, hogy a család és a közösség nem adta fel a keresést, és minden információt komolyan vettek.

Wyntert orvosi vizsgálatra vitték, majd megkezdik a pszichikai felkészülést arra, hogy visszatérhessen a családjához.

Sajnos ez nem egyedi történet. Decemberben hazánkban kétségbeesve keresték a szülei a 14 éves Blankát. Ugyanakkor ez az eltűnt kislány videóban üzent nekik, hogy ne keressék, mert miattuk nem megy haza.



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!