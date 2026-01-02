Hírlevél
baleset

Nyomtalanul eltűnt egy idős nő a luxushajóról, mégsem keresik tovább

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Rejtélyes körülmények között a tengerbe esett egy 77 éves nő egy karibi luxuskörúton. Az amerikai parti őrség órákon át kutatott az eltűnt személy után, végül azonban drámai döntést hozott.
Felfüggesztette a keresést az Amerikai Parti Őrség (USCG) annak a 77 éves nőnek az ügyében, aki csütörtökön a tengerbe esett egy óceánjáró fedélzetéről Kuba északi partjainál. A hatóságok közlése szerint az eltűnt utast több órán át keresték, de nem jártak sikerrel, számolt be az ABC News.

eltűnt
Az eltűnt idős nő egy óceánjáróról zuhant a tengerbe – Fotó: Skyshark Media / Shutterstock

Az eset a Holland America Line társaság Nieuw Statendam nevű luxushajóján történt, amely éppen Kuba északi részén hajózott. A nő akkor esett a vízbe, amikor a hajó mintegy 40 kilométerre északkeletre volt Sabana városától.

A hajó kapitánya azonnal életbe léptette a kutatási és mentési protokollt, és a személyzet az amerikai parti őrséggel együttműködve kezdte meg a keresést. A művelethez egy őrhajót és egy helikoptert is bevetettek.

Nyolc órán át, 690 négyzetkilométeren keresték az eltűnt személyt

Az USCG később közölte: a keresés mintegy nyolc órán át tartott, közel 690 négyzetkilométernyi tengeri területet vizsgáltak át, az akciót végül új információ hiányában felfüggesztették.

A keresést felfüggesztettük, amennyiben nem érkezik új, releváns információ

 – közölte a parti őrség.

A baleset miatt a hajó nem kötött ki Key Westben, Floridában, ahová pénteken érkezett volna. A Nieuw Statendam december 27-én indult Fort Lauderdale-ből, egy hét napos kelet-karibi körútra.

A hajótársaság közleményben reagált a történtekre:

Mély szomorúsággal erősítjük meg, hogy miközben a Nieuw Statendam Kuba északi vizein hajózott, egy utas a tengerbe esett. Családsegítő csapatunk támogatja az érintett hozzátartozókat, gondolataink az eltűnt vendég szeretteivel vannak.

Az 5 legjobb luxus-óceánjáró 2025-ben

2025-ben ismét kiderült, mely hajók adják a legemlékezetesebb tengeri élményeket. A lista élén egy olyan luxus-óceánjáró áll, amely minden riválisát maga mögé utasította. Mutatjuk az idei TOP 5 legnépszerűbb óceáni utazást, számoltunk be az Origón.

Heroikus bátorságról tett tanúbizonyságot egy édesanya a hajókikötőben

Hajszálon múlt a tragédia a Bahamákon. Egy pánikba esett édesanya habozás nélkül a tengerbe vetette magát, miután négyéves kislánya a tengerbe zuhant. A szívszorító jeleneteket videóra vették, a felvétel pillanatok alatt bejárta az internetet, adtunk hírt az esetről néhány napja az Origón.


 

 

