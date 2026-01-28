Megtalálhatták a két éve eltűnt túrázó maradványait

Emberi maradványokat találtak Tasmániában, ahol egy eltűnt túrázót, a belga Celine Cremert keresték. Cremer 2023 júniusában tűnt el a Philosopher Falls környékén. A rendőrség szerint a felfedezésről a nő családját már értesítették, a hivatalos jogorvoslati vizsgálat azonban még folyamatban van – írja a Guardian.

2023 óta keresik a Tasmániában eltűnt túrázót – Fotó: HANDOUT / TASMANIA POLICE

Hogyan kezdődött a keresés az eltűnt túrázó után?

Celine Cremer 2023. június 17-én indult el a Cradle Mountain közelében található Philosopher Falls környékén, de soha nem tért vissza. Családja június 26-án jelentette eltűnését, ami azonnali és kiterjedt keresést indított: a rendőrség mellett gyorsvízi mentők, drónok és helikopter is részt vett a kutatásban. A nő autóját a zuhatagok parkolójában találták meg a bejelentést követő napon, de róla egyelőre nem volt nyom.

Milyen új fejlemények derültek ki a felfedezésről?

A maradványokat egy önkéntes fedezte fel, aki korábban is részt vett a keresésben. A rendőrség és a specialisták azonnal a helyszínre siettek, a patológusok előzetes vizsgálata alapján a maradványok emberi eredetűek. A hivatalos jogorvoslati vizsgálat még folyamatban van, ezért egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy valóban Cremerről van szó.

Miért fontos az önkéntesek és közösség szerepe az eltűnt túrázó ügyében?

A keresést magánkezdeményezés is segítette: a csoport tagjai 2025 decemberében megtalálták Cremer telefonját a Philosopher Falls környékén. A rendőrség kiemelte, hogy az önkéntesek és más keresőcsoportok kitartó munkája a helyi és nemzetközi közösség támogatását tükrözi, miközben mindenki reméli, hogy a maradványok az eltűnt túrázó sorsára adhatnak választ.

