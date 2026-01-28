Holttestet találtak a víz mellett; kiderült, mi okozta a tragédiát

Egy eltűnt turista holttestét találták meg az ausztráliai Billy's Beach-en, miután a 23 éves férfi január 18-án lecsúszott egy szikláról. A férfi eltűnését követően több napig keresték a hatóságok, de már nem tudták megmenteni az életét – írja a Daily Mail.

Lezuhant a sziklákról az Ausztráliában eltűnt turista (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Hogyan találták meg az eltűnt turista holttestét?

A rendőrség és a segélyszolgálatok napok óta kutattak a férfi után Mystery Bay Beach környékén, de csak most került elő az eltűnt brit turista holtteste a parton. Shane Jessep főfelügyelő elmondta, hogy a turista nem horgászni indult, csupán a látványt akarta élvezni, amikor megcsúszott a sziklákon. Az eset felhívja a figyelmet a veszélyes sziklás partok kockázataira.

Néhány héttel korábban egy osztrák nő is hasonló balesetet szenvedett a Melbourne közelében található Bushrangers Bay sziklán – ő szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta.

A brit turista tragédiája ismét emlékeztet arra, hogy a természetes látványosságok csodái mellett mindig komoly kockázatok is leselkednek, különösen a meredek, nem őrzött sziklákon.

