Horror: két kisgyermek maradványai, 100 koponya és csontok kerültek elő

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
Koponyák, csontok és hullagyalázás. Emberi maradványok eltulajdonítása miatt állítanak bíróság elé egy pennsylvaniai férfit. A nyomozás részletei horrorisztikus körülményeket tártak fel.
A hatóságok szerint egy férfi hosszabb időn keresztül emberi maradványokat lopott el egy nagy kiterjedésű temetőből Pennsylvaniában, a bűncselekmények hónapokon, akár éveken át történhettek. A rendőrség kedden letartóztatta a 34 éves Jonathan Gerlachot, aki ellen lopás, orgazdaság és holttest meggyalázása miatt emeltek vádat.

Emberi maradványokat találtak, köztük két gyermek mumifikálódott maradványait
Emberi maradványokat találtak, köztük két gyermek mumifikálódott maradványait (ilusztráció)
Fotó: Engin Akyurt/pexels

Emberi maradványokat találtak a férfinál

A 34 éves Jonathan Gerlach-ot a Mount Moriah Cemetery területén tartóztatták le, Philadelphia egyik külvárosában. A férfi éppen az autójához tartott, amikor a rendőrök igazoltatták. Nála egy pajszert és egy táskát találtak, amelyben emberi maradványok voltak: 

két kisgyermek mumifikálódott maradványai, három koponya és több csont.

A rendőrség Gerlach otthonában és egy raktárában további emberi maradványokat foglalt le. A beszámolók szerint csontokat, mumifikálódott kezeket és lábakat, valamint bomló törzseket is találtak. A nyomozás során ékszerek is előkerültek, amelyek szintén a temetőből származhatnak.

Mauzóleumokat és kriptákat tört fel

A hatóságok szerint a férfi mauzóleumokat és lezárt kriptákat tört fel a mintegy 150 ezer sírt magában foglaló temetőben. A bűncselekmények során rendszeresen emberi maradványok kerültek ki a sírhelyekről. 

A rendőrség egyelőre nem tudja, milyen célra használta fel az eltulajdonított koponyákat és csontokat, az azonban bizonyos, hogy komoly hullagyalázás történt a temetőben.

Jonathan Gerlach ellen lopás, orgazdaság és holttest meggyalázása miatt emeltek vádat. Az ügyben több száz rendbeli bűncselekményt vizsgálnak, a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóságok további emberi maradványok azonosításán dolgoznak, miközben a temető biztonságát is felülvizsgálják – számolt be a Sky News.

