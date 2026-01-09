Horror: két kisgyermek maradványai, 100 koponya és csontok kerültek elő

A hatóságok szerint egy férfi hosszabb időn keresztül emberi maradványokat lopott el egy nagy kiterjedésű temetőből Pennsylvaniában, a bűncselekmények hónapokon, akár éveken át történhettek. A rendőrség kedden letartóztatta a 34 éves Jonathan Gerlachot, aki ellen lopás, orgazdaság és holttest meggyalázása miatt emeltek vádat.

Emberi maradványokat találtak, köztük két gyermek mumifikálódott maradványait (ilusztráció)

Fotó: Engin Akyurt/pexels

Emberi maradványokat találtak a férfinál

A 34 éves Jonathan Gerlach-ot a Mount Moriah Cemetery területén tartóztatták le, Philadelphia egyik külvárosában. A férfi éppen az autójához tartott, amikor a rendőrök igazoltatták. Nála egy pajszert és egy táskát találtak, amelyben emberi maradványok voltak:

két kisgyermek mumifikálódott maradványai, három koponya és több csont.

A rendőrség Gerlach otthonában és egy raktárában további emberi maradványokat foglalt le. A beszámolók szerint csontokat, mumifikálódott kezeket és lábakat, valamint bomló törzseket is találtak. A nyomozás során ékszerek is előkerültek, amelyek szintén a temetőből származhatnak.

Man charged with stealing more than 100 human skullshttps://t.co/ZWSVHkao2I — Sky News (@SkyNews) January 9, 2026

Mauzóleumokat és kriptákat tört fel

A hatóságok szerint a férfi mauzóleumokat és lezárt kriptákat tört fel a mintegy 150 ezer sírt magában foglaló temetőben. A bűncselekmények során rendszeresen emberi maradványok kerültek ki a sírhelyekről.

A rendőrség egyelőre nem tudja, milyen célra használta fel az eltulajdonított koponyákat és csontokat, az azonban bizonyos, hogy komoly hullagyalázás történt a temetőben.

Jonathan Gerlach ellen lopás, orgazdaság és holttest meggyalázása miatt emeltek vádat. Az ügyben több száz rendbeli bűncselekményt vizsgálnak, a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóságok további emberi maradványok azonosításán dolgoznak, miközben a temető biztonságát is felülvizsgálják – számolt be a Sky News.

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók

Kirándulásnak indult, hátborzongató felfedezés lett a vége. A Jakab-hegyen harminc emberi maradványt találtak túrázók. A rendőrség vizsgálja, kikhez tartozhattak a csontok, és hogyan kerülhettek a Pálosok kolostorának környékére.

Emberi maradványokat találtak egy repülőtéren

Emberi maradványokat találtak egy utas csomagjában a vámellenőrzés során. A férfi azt állította, hogy a koponyát és a csontokat rituálékhoz használta.