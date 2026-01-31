Hírlevél
Rendkívüli

Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Fontos

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

emberölés

Embertelen körülmények között tartotta gyerekeit, a rendőrök is sokkot kaptak a látványtól

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Hagyta éhen halni a kislányát egy férfi New York államban, másik gyermekét pedig egy ketrecbe zárva tartotta. A nyomozók gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják az apát, aki akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.
Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg egy amerikai férfit, aki hagyta éhen halni 5 éves kislányát, 3 éves gyermekét pedig egy ketrecbe zárva tartotta – írja a Law and Crime

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg egy amerikai férfit, aki hagyta éhen halni 5 éves kislányát.
Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg egy amerikai férfit, aki hagyta éhen halni 5 éves kislányát.
Fotó: Unsplash

A 35 éves Robert S. Buskey Jr. bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában kislánya halála kapcsán. 

A férfi 2024. április 14-én értesítette a segélyhívót, azzal, hogy a kislánya nem mozdul. 

A helyszínre érkező rendőrök rátörték a szobaajtót a gyermekre, majd megtalálták az 5 éves Charlotte Buskey holttestét. A kislány kórosan sovány volt, súlyosan kiszáradt, és az orvosszakértő kokain maradványait találta a szervezetében. 

A hatóságok az áldozat 3 éves öccsét a nappaliban találták meg, a kisfiút egy ketrecbe zárta be az apja. A kisfiút kórházba szállították. 

A nyomozók szerint a kislány halála előtt hónapokon át éhezett, az apa mindkét gyermeket elszigetelte a külvilágtól. A férfi egyik gyermekről sem gondoskodott, miközben a házban videójátékozott és kábítószerezett. 

Buskey az emberölés miatt 27 évtől akár tényleges életfogytiglanig terjedő börtönbüntetést is kaphat. 

