Embertelen körülmények között tartotta gyerekeit, a rendőrök is sokkot kaptak a látványtól

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg egy amerikai férfit, aki hagyta éhen halni 5 éves kislányát.

Fotó: Unsplash

A 35 éves Robert S. Buskey Jr. bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában kislánya halála kapcsán.

A férfi 2024. április 14-én értesítette a segélyhívót, azzal, hogy a kislánya nem mozdul.

A helyszínre érkező rendőrök rátörték a szobaajtót a gyermekre, majd megtalálták az 5 éves Charlotte Buskey holttestét. A kislány kórosan sovány volt, súlyosan kiszáradt, és az orvosszakértő kokain maradványait találta a szervezetében.

A hatóságok az áldozat 3 éves öccsét a nappaliban találták meg, a kisfiút egy ketrecbe zárta be az apja. A kisfiút kórházba szállították.

A nyomozók szerint a kislány halála előtt hónapokon át éhezett, az apa mindkét gyermeket elszigetelte a külvilágtól. A férfi egyik gyermekről sem gondoskodott, miközben a házban videójátékozott és kábítószerezett.

Buskey az emberölés miatt 27 évtől akár tényleges életfogytiglanig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

