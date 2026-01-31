Lombikbébi-rémálom: rossz embriót ültettek be, aztán jött a meglepetés

Egy floridai házaspár pert indított egy meddőségi klinika ellen, miután állításuk szerint egy embrió téves beültetése miatt számukra idegen genetikai háttérrel rendelkező gyermekük született – írja a New York Post.

Pert indított a pár téves embrió beültetése miatt – Fotó: Instagram/@theshadeborough

Embriókeveredés a meddőségi klinikán

Tiffany Score és Steven Mills szerint az Orlando-i IVF Life, Inc. és vezető reprodukciós endokrinológusa, Dr. Milton McNichol, 2025 áprilisában véletlenül egy másik páciens embrióját ültette be Score méhébe. A pár 2020-ban három saját embriót tárolt a meddőségi klinikán, de az öt évvel később, egy beültetés után született gyermekük megjelenése azonnal árulkodó volt.

Később egy genetikai vizsgálat megerősítette, hogy a baba nem áll biológiai kapcsolatban egyikükkel sem.

A pár ügyvédje azonnali lépéseket követelt a klinikától: az embriók sorsának tisztázását, a genetikai szülők felkutatását és széles körű tesztelést az érintett pácienseknél. A kereset szerint a pár érzelmi köteléket alakított ki a gyermekkel, és bár hajlandóak nevelni, jogi és erkölcsi kötelességüknek érzik, hogy a babát genetikai szüleivel egyesítsék.

A meddőségi klinika honlapján közzétett, majd törölt közleményében jelezte, hogy együttműködik a vizsgálattal, és próbálja kideríteni az embriókeveredés okát.

Néhány biotechnológiai startup — köztük a Manhattan Genomics és a Preventive — nyíltan azon dolgozik, hogy emberi embriók genetikai módosításával olyan utódokat hozzon létre, akik nem örökölnek súlyos genetikai betegségeket, vagy akár statisztikailag kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek. A génszerkesztésről évek óta folyó vita újabb fejezete nyílik meg, hiszen ezzel a fejlesztéssel utat nyitnának az olyan igények kielégítése felé is, mint a haj-, szem-, vagy bőrszín, a magasság és testfelépítés kiválasztása.

Forradalmi áttörést értek el a tudósok. Először sikerült a bőrsejt DNS-éből megtermékenyített emberi petesejtet előállítani. A kísérlet azt vetíti előre, hogy a jövőben akár biológiai anya nélkül is születhetnek gyermekek. Az eljárás ugyanakkor még csak kísérleti fázisban van.