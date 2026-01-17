Hírlevél
Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Újabb furcsa jelenséget találtak a feltételezett idegen űrhajón: „körte alakú” anomália jelent meg a 3I/Atlas körül

Emily Ratajkowski a tükör előtt térdelve varázsolja el híveit

A világhírű modell ismét bebizonyította, hogy a legegyszerűbb pillanatok is lehetnek gyönyörűek. Emily Ratajkowski egy tükör előtt térdelve, laza mozdulattal igazgatja a haját és a vörös bugyiját, rajongói pedig elolvadnak a látványtól.
Emily RatajkowskiInstagramtükör

Emily Ratajkowski Instagram-bejegyzése valójában pontosan azt sugározza, amiért a hölgyet milliók imádják: természetességet, magabiztosságot és ösztönös szexepilt.

Emily Ratajkowski – Fotó: Getty Images
Emily Ratajkowski
Fotó: Getty Images

Emily Ratajkowski a tükör előtt térdel

Az Instagram-videón Ratajkowski tekintete határozott, minden bizonnyal tisztában van azzal, hogy milyen jól mutat a tükör előtt.

Itt a szexi videó.

 

