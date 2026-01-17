Emily Ratajkowski a tükör előtt térdelve varázsolja el híveit

A világhírű modell ismét bebizonyította, hogy a legegyszerűbb pillanatok is lehetnek gyönyörűek. Emily Ratajkowski egy tükör előtt térdelve, laza mozdulattal igazgatja a haját és a vörös bugyiját, rajongói pedig elolvadnak a látványtól.

Emily Ratajkowski Instagram-bejegyzése valójában pontosan azt sugározza, amiért a hölgyet milliók imádják: természetességet, magabiztosságot és ösztönös szexepilt. Emily Ratajkowski

Fotó: Getty Images Emily Ratajkowski a tükör előtt térdel Az Instagram-videón Ratajkowski tekintete határozott, minden bizonnyal tisztában van azzal, hogy milyen jól mutat a tükör előtt. Itt a szexi videó. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emily Ratajkowski (@emrata) által megosztott bejegyzés

