Macront veri a felesége? - az internet szerint képen a bizonyíték 

Csütörtökön a francia fegyveres erők előtt mondta el hagyományos újévi beszédét Emmanuel Macron az Istres nevű, kiemelt jelentőségű légibázison. A felszólalás középpontjában elsősorban Grönland stratégiai szerepe és a növekvő nemzetközi feszültségek álltak, a figyelem azonban legalább ennyire a köztársasági elnök bevérzett jobb szemére irányult - tájékoztat a Le Parisien.
Emmanuel Macron magyarázattal kezdte a beszédet
Az államfő már a felszólalás elején igyekezett elejét venni a találgatásoknak.
„Elnézést kérek a szemem esztétikátlan megjelenéséért. Ez csak valami teljesen jelentéktelen dolog”
– idézte a Le Parisien. Macron ezután könnyedebb hangra váltott, és megjegyezte:
„Tekintsék ezt egyszerűen a tigris szemére való utalásnak. Akik értik a hivatkozást, tudják, hogy ez az elszántság jele.”
A megjegyzés azonban újabb kérdéseket vetett fel.
Ki lehet a „Tigris”?
A francia sajtó egy része azóta is találgatja, mire célzott az elnök. A Le Monde több lehetséges értelmezést is felvetett: Georges Clemenceau-ra, az első világháború legendás miniszterelnökére, akit „Tigrisnek” becéztek, vagy a Rocky III. című film ikonikus „Eye of the Tiger” utalására, amely az elszántság és küzdeni akarás szimbóluma lett.
Hivatalos magyarázat azonban nem érkezett arra, melyik értelmezés áll közelebb Macron szándékához.
Emmanuel Macron és a közösségi oldalak reakciói
Miközben a hagyományos sajtó visszafogottan kezelte az ügyet, a közösségi médiában egészen más hangnem uralkodott. Kommentelők és olvasók tömegei élcelődtek a sérülésen, egyesek korábbi, nagy nyilvánosságot kapott felvételeket is felemlegetve.
Egy orosz lap, az EurAsia Daily külön cikkben foglalkozott a témával, amelyben felidézte: korábban egy videó is terjedt a médiában, amelyen Macron és felesége, Brigitte Macron egy feszült pillanatban látható. A francia elnöki hivatalhoz közel álló források ugyanakkor egyértelműen kizárták az efféle feltételezéseket.
Az Élysée hivatalos közlése szerint a bevérzés oka mindössze egy apró ér megrepedése volt, amely orvosilag teljesen ártalmatlan.
A francia és a nemzetközi sajtó széles körben beszámolt az eseményről, az érdeklődést pedig nemcsak a beszéd tartalma, hanem Macron sérülése is fokozta.