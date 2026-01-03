Percekkel a roham előtt jelez – áttörés az epilepszia kezelésében

Az epilepszia területén, a Glasgow Caledonian University kutatócsoportja mutatta be azt az úttörő fejlesztésű, hordható fejre illeszthető eszközt, amely képes lehet percekkel a roham előtt jelezni a közelgő veszélyt. A készülék az agyhullámok és a szívműködés elemzésével figyelmezteti viselőjét, így időt adhat a felkészülésre és a balesetek megelőzésére – írja a The Mirror.

A mesterséges intelligenciával működő epilepszia headset prototípusa

Fotó: Glasgow Caledonian University / Youtube / képkivágás

Hogyan működik az új eszköz?

A speciális headset az EEG- és EKG-adatok alapján mesterséges intelligenciát használva ismeri fel a rohamot megelőző finom élettani változásokat. A

rendszer akár 95 százalékos pontossággal képes előrejelzést adni, és jelzi a riasztás megbízhatósági szintjét is.

Epilepszia előrejelző: új esély a biztonságosabb mindennapokra

A kutatók szerint már néhány perces előrejelzés is életmentő lehet, hiszen csökkentheti a sérülések és balesetek kockázatát. Az eszköz célja az, hogy az érintettek nagyobb önbizalommal élhessék a mindennapjaikat, és kevésbé kelljen tartaniuk a váratlan rosszullétektől.

Gyermekeknek is alkalmas lehet

A fejlesztők olyan diszkrét, könnyű, vezeték nélküli kialakítást terveznek, amely gyermekek számára is kényelmesen viselhető. A kutatócsoport jelenleg a végleges dizájnon dolgozik.

Mikor válhat elérhetővé?

A szakemberek szerint a szükséges engedélyeztetések miatt a készülék széles körű elérhetősége még éveket vehet igénybe, azonban a projekt már komoly állami támogatást kapott, ami felgyorsíthatja a fejlesztést.

