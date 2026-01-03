Percekkel a roham előtt jelez – áttörés az epilepszia kezelésében

Hírlevél
Áttörő fejlesztést mutattak be skót kutatók, amely új reményt adhat sok érintettnek. Az epilepszia kezelésében forradalmi változást hozhat egy új, mesterséges intelligenciával működő fejlesztés.
Az epilepszia területén, a Glasgow Caledonian University kutatócsoportja mutatta be azt az úttörő fejlesztésű, hordható fejre illeszthető eszközt, amely képes lehet percekkel a roham előtt jelezni a közelgő veszélyt. A készülék az agyhullámok és a szívműködés elemzésével figyelmezteti viselőjét, így időt adhat a felkészülésre és a balesetek megelőzésére – írja a The Mirror.

epilepszia előrejelző
A mesterséges intelligenciával működő epilepszia headset prototípusa
Fotó: Glasgow Caledonian University / Youtube / képkivágás

Hogyan működik az új eszköz?

A speciális headset az EEG- és EKG-adatok alapján mesterséges intelligenciát használva ismeri fel a rohamot megelőző finom élettani változásokat. A

 rendszer akár 95 százalékos pontossággal képes előrejelzést adni, és jelzi a riasztás megbízhatósági szintjét is.

Epilepszia előrejelző: új esély a biztonságosabb mindennapokra

A kutatók szerint már néhány perces előrejelzés is életmentő lehet, hiszen csökkentheti a sérülések és balesetek kockázatát. Az eszköz célja az, hogy az érintettek nagyobb önbizalommal élhessék a mindennapjaikat, és kevésbé kelljen tartaniuk a váratlan rosszullétektől.

Gyermekeknek is alkalmas lehet

A fejlesztők olyan diszkrét, könnyű, vezeték nélküli kialakítást terveznek, amely gyermekek számára is kényelmesen viselhető. A kutatócsoport jelenleg a végleges dizájnon dolgozik.

Mikor válhat elérhetővé?

A szakemberek szerint a szükséges engedélyeztetések miatt a készülék széles körű elérhetősége még éveket vehet igénybe, azonban a projekt már komoly állami támogatást kapott, ami felgyorsíthatja a fejlesztést.

Riasztó és félelmetes dolgokat hozhat elő az epilepszia

Furcsa, riasztó tünetek, minden előjel nélkül kitörő rohamok. Február 14-e az epilepszia világnapja. A leggyakoribb krónikus idegrendszeri betegséghez még mindig ilyen képzetek társulnak, miközben a mai terápiás lehetőségeknek köszönhetően a betegséggel élők nagyobbrészt rohamok és egyéb tünetek nélkül élhetik életüket. A Pécsi Tudományegyetemen folyó kutatás és adatgyűjtés révén tovább javulhat a gyógyszeres kezelések hatásfoka, könnyebben megelőzhetővé válhatnak a rohamok, és oldódhatnak az epilepsziával élőket sújtó társadalmi előítéletek.

Az epilepszia felnőttkorban is jelentkezhet

Nemrégiben járta be a sajtót a hír, miszerint egy tízéves kisfiú önállóan mentőt hívva és cselekedve megmentette édesapja életét. Utólag derült ki, hogy az apuka epilepsziás rohamot élt át, valószínűleg először. A laikusokban felmerülhet tehát a kérdés, hogy ezek szerint nem csak gyermekkorban indulhat ez a betegség? Van különbség a gyermekkori és a fiatalkori epilepszia közt?

 

