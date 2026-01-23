Elfogták a férfit, aki miatt lángba borult Chile

Chilében letartóztatták a latin-amerikai országban tomboló, sok halálos áldozatot követelő tűzvész okozójának fő gyanúsítottját. A hírt a sajtónak Marcela Cartagena, Biobío térség ügyésze jelentette be csütörtök este.

Letartóztatták a chilei erdőtűz gyanúsítottját – A képen egy síró anya keserves fájdalma látható Fotó: RAUL BRAVO / AFP

Letartóztatták a legkevesebb 21 emberéletet követelő chilei erdőtüzek fő gyanúsítottját

Rendőrségi források szerint a 39 éves férfi már korábban is elkövetett bűncselekményeket, például testi sértéssel kapcsolatosakat. A hét eleje óta a hatóságok már három másik gyanúsítottat is letartóztattak, bár az egyiket közülük később elengedték.

A fő gyanúsítottat Punta de Parra település lakói látták más személyek társaságában, amint gyúlékony anyagok felhasználásával szándékozott tüzeket gyújtani - közölte Biobío rendőrfőnöke.

A kormány tájékoztatása szerint az Auracanie, Nuble és Biobío térségében pusztító lángok legalább 21 ember életét követelték, többeket pedig még mindig keresnek. A sérültek száma csütörtökön 305-re emelkedett.

Fotó: RAUL BRAVO / AFP

A tűz az országos erdőszolgálat (CONAF) csütörtökön közzétett, legfrissebb tájékoztatása szerint már 45 700 hektárnyi földet és több települést semmisített meg. A katasztrófának mintegy 20 ezer károsultja van.

Gabriel Boric államfő csütörtökre és péntekre nemzeti gyásznapot rendelt el.

Mindeközben a tűzóltóság azt közölte, hogy a vasárnap elrendelt vészhelyzet óta több támadás érte az oltáson dolgozókat, egy alkalommal egy csapat tűzoltóra ismeretlenek rá is lőttek. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított, ám egyelőre nem adtak hírt gyanúsítottakról.

Fotó: RAUL BRAVO / AFP

Az incidenseket Boric is elítélte, kiemelve, hogy aki tűzoltókra támad, "az megérdemli az egész ország megvetését". Akadályozza az oltást a drónok illegális reptetése is, amely miatt a tűzoltórepülőgépek kénytelenek szüneteltetni a munkát.

A tűzoltókat emellett fenyegetik az erdőtüzeket okozó gyújtogatók is; az elnök közlése szerint a mostani szezonban már legalább 70 embert tartóztattak le tűz okozása vagy annak kísérlete miatt.

Az oltáshoz több ország, egyebek között Mexikó, az Egyesült Államok és Brazília is segítséget küldött.

Az utóbbi években az erdőtüzek súlyosan érintették az országot, különösen Chile középső és déli részét. Mintegy két éve, 2024. február 2-án több tűz keletkezett egyszerre Valparaíso és Vina del Mar városok környékén, 110 kilométerre északnyugatra Santiagótól, és az ügyészségi adatok szerint 138 ember halt meg. A hivatalos adatok szerint 16 ezer ember szenvedett kárt a tűzvészekben, amelyekben 8500 hektárnyi terület vált a lángok martalékává.