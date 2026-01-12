Hírlevél
Meghalt a világhírű svájci író

Meghalt a világhírű svájci író

4 perce
90 éves korában elhunyt a világ egyik legtöbbet vitatott, mégis hatalmas népszerűségnek örvendő írója. Erich von Däniken könyvei alapjaiban kérdőjelezték meg az ősi civilizációkról alkotott képet.
Meghalt Erich von Däniken, az ősi civilizációk földönkívüli eredetét hirdető elméletek legismertebb alakja. A világhírű svájci író 90 éves korában hunyt el egy közép-svájci kórházban, halálhírét családja és képviselői is megerősítették. Neve évtizedeken át egyet jelentett a tudomány által vitatott, mégis rendkívül népszerű alternatív történelemszemlélettel – írja az ABC News.

PASADENA, CALIFORNIA - MARCH 04: Erich von Däniken attends the 'Chariots of the Gods - 55 Years and Counting' panel at AlienCon 2023 at the Pasadena Convention Center on March 04, 2023 in Pasadena, California. Randy Shropshire/Getty Images for A+E Networks/AFP (Photo by Randy Shropshire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erich von Däniken – Fotó: RANDY SHROPSHIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Erich von Däniken: világsiker és megosztó örökség

Erich von Däniken 1968-ban vált ismertté Istenek szekerei című könyvével, amelyben azt állította, hogy az ókori civilizációk – köztük a maják és az egyiptomiak – kapcsolatba kerültek földönkívüli lényekkel. Elmélete szerint ezek az idegenek fejlett technológiát adtak át, amely lehetővé tette a piramisok és más monumentális építmények megépítését. A könyv hatalmas sikert aratott abban az időszakban, amikor az emberiség a Hold meghódítására készült. 

A kötetet több mint két tucat hasonló mű követte, von Däniken könyvei összesen mintegy 60 millió példányban keltek el, 32 nyelvre lefordítva. 

Bár világszerte rajongók milliói követték, a tudományos közösség következetesen bírálta, mivel állításait nem támasztották alá elfogadott történelmi vagy régészeti bizonyítékok.

A korábban pincérként és szállodai alkalmazottként dolgozó szerző többször keveredett pénzügyi botrányokba, adóelkerülés és visszaélések miatt börtönbüntetést is letöltött. Ennek ellenére kitartott nézetei mellett, előadásokat tartott, szervezeteket alapított, és a világ számos pontján kutatta az általa rejtélyesnek tartott ősi emlékeket. Bár az 1980-as évektől népszerűsége csökkent az angolszász világban, hatása megmaradt a populáris kultúrában és a paranormális témájú műsorokban, neve továbbra is összeforr az ősi civilizációk földönkívüli eredetét hirdető elméletekkel.

