Meghalt a világhírű svájci író

Meghalt Erich von Däniken, az ősi civilizációk földönkívüli eredetét hirdető elméletek legismertebb alakja. A világhírű svájci író 90 éves korában hunyt el egy közép-svájci kórházban, halálhírét családja és képviselői is megerősítették. Neve évtizedeken át egyet jelentett a tudomány által vitatott, mégis rendkívül népszerű alternatív történelemszemlélettel – írja az ABC News.

Erich von Däniken – Fotó: RANDY SHROPSHIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Erich von Däniken: világsiker és megosztó örökség

Erich von Däniken 1968-ban vált ismertté Istenek szekerei című könyvével, amelyben azt állította, hogy az ókori civilizációk – köztük a maják és az egyiptomiak – kapcsolatba kerültek földönkívüli lényekkel. Elmélete szerint ezek az idegenek fejlett technológiát adtak át, amely lehetővé tette a piramisok és más monumentális építmények megépítését. A könyv hatalmas sikert aratott abban az időszakban, amikor az emberiség a Hold meghódítására készült.

A kötetet több mint két tucat hasonló mű követte, von Däniken könyvei összesen mintegy 60 millió példányban keltek el, 32 nyelvre lefordítva.

Bár világszerte rajongók milliói követték, a tudományos közösség következetesen bírálta, mivel állításait nem támasztották alá elfogadott történelmi vagy régészeti bizonyítékok.

A korábban pincérként és szállodai alkalmazottként dolgozó szerző többször keveredett pénzügyi botrányokba, adóelkerülés és visszaélések miatt börtönbüntetést is letöltött. Ennek ellenére kitartott nézetei mellett, előadásokat tartott, szervezeteket alapított, és a világ számos pontján kutatta az általa rejtélyesnek tartott ősi emlékeket. Bár az 1980-as évektől népszerűsége csökkent az angolszász világban, hatása megmaradt a populáris kultúrában és a paranormális témájú műsorokban, neve továbbra is összeforr az ősi civilizációk földönkívüli eredetét hirdető elméletekkel.

Titkos UFO-észlelésekről szóló dokumentumok kerültek napvilágra

A brit katonai hírszerzés meglepő dokumentumai szerint a hatóságok sokáig vizsgálták az azonosítatlan repülő jelenségeket már a kilencvenes években is. A dokumentumokban az UFO-észlelések kapcsán még az idegen technológia megszerzésének lehetősége is felmerült.