Kicsi, lila és 100 milliárd forintot ér. Mi az?

A különleges értékes drágakő bemutatására a srí lankai fővárosban került sor, ahol a tulajdonosok biztonsági okokból névtelenséget kértek. A zafírt korábban egy bányában találták meg Srí Lanka egyik legismertebb drágakővidékének közelében.

Értékes drágakő: ismerje meg a lila csillagzafírt Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Értékes drágakő: Bemutatták a világ legnagyobb lila csillagzafírját

A „Star of Pure Land” ( A Tiszta Föld Csillaga) névre keresztelt világ legnagyobb lila csillagzafírja 3563 karátos, kerek formájú kő. Különlegességét az adja, hogy felületén hatágú csillaghatás, úgynevezett aszterizmus jelenik meg, ami a lila csillagzafír esetében rendkívül ritkának számít. Ez a tulajdonság teszi igazán ritka drágakővé a leletet.

A drágakövet a srí lankai fővárosban, Colomboban (Srí Lanka fővárosa) mutatták be a nyilvánosságnak.

A szervezők hangsúlyozták, hogy ekkora méretű és ilyen látványos csillaghatással rendelkező zafír korábban még nem került elő.

A bemutató nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki az értékes drágakövek piacán.

Sri Lanka unveils a rare purple star sapphire claimed to be the biggest of its kind https://t.co/BytgBn00wU — CTV News Toronto (@CTVToronto) January 18, 2026

A ritka drágakő 2023-ban került felszínre egy bányából Rathnapura közelében. A térséget gyakran emlegetik a „drágakövek városaként”, mivel régóta ismert a kiváló minőségű zafír-lelőhelyeiről. A most bemutatott kő újabb bizonyítéka annak, hogy Srí Lanka kiemelt szerepet tölt be az értékes drágakövek világában.

Felbecsülhetetlen értékű drágakő

Nemzetközi szakértők becslése szerint a bemutatott értékes drágakő értéke 300–400 millió dollár (100-130 milliárd forint) között mozog. A különleges szín, a kivételes méret és a ritka csillaghatás együttesen indokolja ezt az összeget, amely a világ legértékesebb zafírjai közé emeli a leletet.

A Srí Lankán bemutatott világ legnagyobb lila csillagzafírja egyszerre számít természeti ritkaságnak és kiemelkedően értékes drágakőnek. A felfedezés tovább erősíti az ország hírnevét az értékes drágakövek nemzetközi piacán, miközben új mércét állít a ritka drágakő-leletek között – írja az ABC News.

