Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Nem tréfa, jön a mélyfagy: az év eddigi leghidegebb napjai következnek

Kicsi, lila és 100 milliárd forintot ér. Mi az?

Srí Lankán egy rendkívüli ékkövet mutattak be a nagyközönségnek. A világ legnagyobb lila csillagzafírja nemcsak méretével, hanem különleges megjelenésével is kiemelkedik az értékes drágakövek közül. A ritka lelet nemzetközi szakértők figyelmét is felkeltette.
A különleges értékes drágakő bemutatására a srí lankai fővárosban került sor, ahol a tulajdonosok biztonsági okokból névtelenséget kértek. A zafírt korábban egy bányában találták meg Srí Lanka egyik legismertebb drágakővidékének közelében.

értékes drágakő a lila csillagzafír, Star of Pure Land' certified by the Gemological Institute of America (GIA) as the worlds largest natural purple star sapphire is unveiled in Colombo on January 17, 2026. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)
Értékes drágakő: ismerje meg a lila csillagzafírt Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Értékes drágakő: Bemutatták a világ legnagyobb lila csillagzafírját

A „Star of Pure Land” ( A Tiszta Föld Csillaga) névre keresztelt világ legnagyobb lila csillagzafírja 3563 karátos, kerek formájú kő. Különlegességét az adja, hogy felületén hatágú csillaghatás, úgynevezett aszterizmus jelenik meg, ami a lila csillagzafír esetében rendkívül ritkának számít. Ez a tulajdonság teszi igazán ritka drágakővé a leletet.

A drágakövet a srí lankai fővárosban, Colomboban (Srí Lanka fővárosa) mutatták be a nyilvánosságnak. 

A szervezők hangsúlyozták, hogy ekkora méretű és ilyen látványos csillaghatással rendelkező zafír korábban még nem került elő.

 A bemutató nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki az értékes drágakövek piacán.

A ritka drágakő 2023-ban került felszínre egy bányából Rathnapura közelében. A térséget gyakran emlegetik a „drágakövek városaként”, mivel régóta ismert a kiváló minőségű zafír-lelőhelyeiről. A most bemutatott kő újabb bizonyítéka annak, hogy Srí Lanka kiemelt szerepet tölt be az értékes drágakövek világában.

Felbecsülhetetlen értékű drágakő

Nemzetközi szakértők becslése szerint a bemutatott értékes drágakő értéke 300–400 millió dollár (100-130 milliárd forint) között mozog. A különleges szín, a kivételes méret és a ritka csillaghatás együttesen indokolja ezt az összeget, amely a világ legértékesebb zafírjai közé emeli a leletet.

 

A Srí Lankán bemutatott világ legnagyobb lila csillagzafírja egyszerre számít természeti ritkaságnak és kiemelkedően értékes drágakőnek. A felfedezés tovább erősíti az ország hírnevét az értékes drágakövek nemzetközi piacán, miközben új mércét állít a ritka drágakő-leletek között – írja az ABC News.

A történelem során a drágakövek iránt érzett a Föld megannyi pontján, megannyi kultúrájában érzett birtoklási vágyat gyakran magyarázzák azok szépségével. 

Gyönyörű színűk, átlátszóságuk megragadta a természet szépségei iránt fogékony embert - és a mai napig fogságban tartja.

 Ebből fakadóan pedig nem meglepő, hogy egyesek képesek súlyos pénzeket költeni egy-egy igazán különleges kőre. Összegyűjtöttük a világ legdrágább drágaköveit, amelynek 1 karátnyi tömege akár több millió dollárt is érhet.

Az egyik legértékesebb ásvány, a korund két fontos változatának, a rubinnak és a zafírnak a gazdasági hasznosítása több ázsiai ország számára fontos gazdasági vonatkozást jelent, Thaiföld esetében különösen a zafír fontos. Mindennek apropóján összegyűjtöttük a világ legértékesebb zafírköveit!

 

