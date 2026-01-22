Pokoli esőzés csapott le a turisták kedvenc országára – elszabadult a káosz

Szerdán heves esőzések sújtották Görögországot, különösen Athén térségét. A lezúduló eső miatt villámárvíz alakult ki, amely egy halálos balesethez vezetett.

Heves esőzések pusztítanak Görögországban Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU

Heves esőzések sújtják Athén térségét, halálos áldozatok is vannak

Heves esőzések sújtották Görögország egy részét szerdán, Athén térségében a viharnak halálos áldozatai is voltak - közölték a helyi hatóságok a Reuters hírügynökséggel.

A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett részben elárasztott épületekről. Athén egyik déli külvárosában az eső miatt keletkezett villámárvíz autókat sodort el, és az egyik elszabadult jármű halálra gázolt egy nőt - közölte a tűzoltóság illetékese.

A Peloponnészosz-félsziget egyik kikötőjében a parti őrség egy tagja vízbe esett, miközben egy kisebb hajót próbált meg kikötni a viharos tengeren. Az őrség közlése szerint a férfi életét vesztette.

A meteorológiai jelentések szerint a térségben még csütörtökön is jelentős csapadék várható, a vihar a várakozások szerint fokozatosan keletebbre húzódik – írja az MTI.

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

