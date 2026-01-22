Hírlevél
Rendkívüli

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Tragédia

Őrült száguldás előzhette meg Jákli Mónika tragédiáját – megszólalt egy szakértő

vihar

Pokoli esőzés csapott le a turisták kedvenc országára – elszabadult a káosz

Heves időjárás érte el Görögország egy részét szerdán. Az esőzések Athén térségében komoly károkat okoztak. A vihar következtében halálos áldozatokról is beszámoltak a hatóságok.
viharAthénesőzéshalálos áldozat

Szerdán heves esőzések sújtották Görögországot, különösen Athén térségét. A lezúduló eső miatt villámárvíz alakult ki, amely egy halálos balesethez vezetett.

Heves esőzések pusztítanak Görögországban, ATHENS, GREECE - JANUARY 21: Aftermath of severe flooding is seen in the Glyfada district, where extreme weather causes widespread damage following heavy rainfall, in Athens, Greece, on January 21, 2026. One woman lost her life in the flooding, according to local authorities. Costas Baltas / Anadolu (Photo by COSTAS BALTAS / Anadolu via AFP)
Heves esőzések pusztítanak Görögországban Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU

Heves esőzések sújtják Athén térségét, halálos áldozatok is vannak

Heves esőzések sújtották Görögország egy részét szerdán, Athén térségében a viharnak halálos áldozatai is voltak - közölték a helyi hatóságok a Reuters hírügynökséggel.

A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett részben elárasztott épületekről. Athén egyik déli külvárosában az eső miatt keletkezett villámárvíz autókat sodort el, és az egyik elszabadult jármű halálra gázolt egy nőt - közölte a tűzoltóság illetékese.

A Peloponnészosz-félsziget egyik kikötőjében a parti őrség egy tagja vízbe esett, miközben egy kisebb hajót próbált meg kikötni a viharos tengeren. Az őrség közlése szerint a férfi életét vesztette.

A meteorológiai jelentések szerint a térségben még csütörtökön is jelentős csapadék várható, a vihar a várakozások szerint fokozatosan keletebbre húzódik – írja az MTI.

People triy to clean a flooded street covered with rubbles after a heavy rainfalls in Ano Glyfada, southern of Athens, on January 21, 2026. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Apokaliptikus állapotok uralkodnak egy országban – megrázó képek és videók

A természeti katasztrófa következtében pusztító erdőtüzek terjednek, egész városrészek kerülnek veszélybe. A hatóságok szerint a helyzet gyorsan romlik.

Kamcsatkát valósággal betemette a hó, félelmetes képek az ítéletidőről

Olyan mennyiségű hó hullott, amit az érintett régiók évtizedek óta nem tapasztaltak. A Kamcsatka-félszigeten egyes területeken több mint két méter hó esett, ami hatalmas hótorlaszokat hozott létre, elzárva az épületek bejáratait és eltemetve az autókat.

 

