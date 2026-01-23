Súlyos fejlemények láttak napvilágot az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – részletek

A német szövetségi ügyészség továbbra is nyomozást folytat egy ukrán állampolgár ellen, akit a „Északi Áramlat” gázvezetékek elleni terrortámadással hoznak összefüggésbe. A büntetőeljárás csak a vádemelés után indulhat el, közölte a német legfőbb ügyészség a RIA Novosztyi megkeresésére.

Fordulat az Északi Áramlat-ügyben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Stefan Sauer

A Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság honlapján korábban közzétett dokumentum szerint a bíróság rendkívül valószínűnek tartja, hogy az Ukrajnából származó, Olaszországban elfogott, majd Németországnak kiadott volt ukrán katonatiszt az állam megbízásából hajtotta végre a szabotázsakciót az „Északi Áramlat” ellen. A döntés indoklásában a bíróság ezzel magyarázta, miért utasította el a gyanúsított szabadlábra helyezését.

A hatóságok korábban Szergej Kuznyecov néven azonosították a gyanúsítottat. A férfit 2025. augusztus 21-én tartóztatták le az olaszországi Rimini tartományban, majd november végén adták át a német hatóságoknak.

A német ügyészség szóvivője hangsúlyozta: a bírósági eljárás kizárólag akkor kezdődhet meg, ha a vádat hivatalosan benyújtják és a bíróság befogadja azt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a vádemelésről csak az eljárás lezárása után születik döntés.

Az „Északi Áramlat 1” és az „Északi Áramlat 2” gázvezetékeken 2022. szeptember 26-án történt robbantások egész Európa energiaellátását megrázták. Németország, Dánia és Svédország már akkor sem zárta ki a célzott szabotázs lehetőségét. Az üzemeltető Nord Stream AG példátlannak nevezte a károkat, és közölte, hogy a helyreállítás időpontját lehetetlen megbecsülni.