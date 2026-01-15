Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – megvan a tettes

Fontos!

Orbán Viktor hihetetlen bejelentést tett

északi áramlat

Óriási fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – megvan a tettes

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A német szövetségi bíróság határozata szerint nagy valószínűséggel egy külföldi állam, konkrétan Ukrajna áll az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása mögött, ami új megvilágításba helyezi Európa egyik legsúlyosabb energetikai ügyét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
északi áramlatukrajnader spiegel

A német szövetségi bíróság szerint nagy valószínűséggel egy idegen állam, konkrétan Ukrajna rendelte meg az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázst – írja a Der Spiegel.

északi áramlat
Északi Áramlat
Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Berlin kimondta: Ukrajna állhat az Északi Áramlat felrobbantása mögött

A bírósági határozat kimondja: a robbantásokat „nagy valószínűséggel” egy külföldi állam megrendelésére hajtották végre, és az indoklásból egyértelműen kiderül, hogy Ukrajnára utalnak.

A testület úgy döntött, hogy őrizetben tartja a gyanúsított ukrán állampolgárt, Szergej Kuznyecovot. A bíróság megfosztotta őt az esetleges mentességtől, mivel a szabotázs Németország szuverenitását is érintette, hiszen a vezetékek Németországban végződtek, és az ország gázellátását szolgálták volna.

A Der Spiegel szerint a döntés súlyos csapás a védelem stratégiájára, mert a további eljárásban a védőknek sokkal nehezebb lesz azt állítaniuk, hogy a robbantásokban érintettek diplomáciai vagy állami mentességet élveznek.

A lap emlékeztet: 2025. október 27-én egy olasz bíróság engedélyezte Kuznyecov kiadatását Németországnak. Az ügyvédje bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be az olasz legfelsőbb bírósághoz, és súlyos eljárási szabálysértésekről beszélt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!