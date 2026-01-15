Óriási fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – megvan a tettes

A német szövetségi bíróság szerint nagy valószínűséggel egy idegen állam, konkrétan Ukrajna rendelte meg az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázst – írja a Der Spiegel.

Északi Áramlat

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Berlin kimondta: Ukrajna állhat az Északi Áramlat felrobbantása mögött

A bírósági határozat kimondja: a robbantásokat „nagy valószínűséggel” egy külföldi állam megrendelésére hajtották végre, és az indoklásból egyértelműen kiderül, hogy Ukrajnára utalnak.

A testület úgy döntött, hogy őrizetben tartja a gyanúsított ukrán állampolgárt, Szergej Kuznyecovot. A bíróság megfosztotta őt az esetleges mentességtől, mivel a szabotázs Németország szuverenitását is érintette, hiszen a vezetékek Németországban végződtek, és az ország gázellátását szolgálták volna.

A Der Spiegel szerint a döntés súlyos csapás a védelem stratégiájára, mert a további eljárásban a védőknek sokkal nehezebb lesz azt állítaniuk, hogy a robbantásokban érintettek diplomáciai vagy állami mentességet élveznek.

A lap emlékeztet: 2025. október 27-én egy olasz bíróság engedélyezte Kuznyecov kiadatását Németországnak. Az ügyvédje bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be az olasz legfelsőbb bírósághoz, és súlyos eljárási szabálysértésekről beszélt.