Ez a két népszerű étel komoly veszélyt jelenthet az egészségre

Egy élelmiszer-szakértő szerint nem minden egészségesnek hitt étel biztonságos, sőt, némelyik komoly fertőzésveszélyt jelenthet. Roxanne Smith két olyan ételt nevezett meg, amit ő soha nem fogyaszt: a nyers csírákat és a félig átsütött hamburgert – írja a New York Post.

Fotó: Unsplash

A csírák bár vitaminokban gazdagok, nagyon könnyen fertőződhetnek olyan baktériumokkal, mint a Salmonella vagy az E. coli, mert nedves, meleg környezetben nőnek. Ha nem megfelelően mossák vagy hőkezelik őket, hasmenést, hányást és lázat okozhatnak.

A másik kockázatos étel a véres hamburger. Egyes húsokat gyártáskor tűkkel puhítanak, ami a felszínen lévő baktériumokat a hús belsejébe nyomhatja. Ha a hús nincs teljesen átsütve, ezek a kórokozók életben maradhatnak.

