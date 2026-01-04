Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Sport

Szoboszlaiék drámai meccsén a 97. percben született meg az év gólja

élelmiszer

Ez a két népszerű étel komoly veszélyt jelenthet az egészségre

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több olyan étel kerül az asztalunkra, amelyről azt hisszük, egészséges, pedig komoly fertőzésveszélyt rejthet. Egy élelmiszer-szakértő most két meglepő ételt nevezett meg, amelyek számos veszélyt rejthetnek, ha nincsenek megfelelően előkészítve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
élelmiszerételfertőzésveszély

Egy élelmiszer-szakértő szerint nem minden egészségesnek hitt étel biztonságos, sőt, némelyik komoly fertőzésveszélyt jelenthet. Roxanne Smith két olyan ételt nevezett meg, amit ő soha nem fogyaszt: a nyers csírákat és a félig átsütött hamburgert – írja a New York Post. 

Egy élelmiszer-szakértő szerint nem minden egészségesnek hitt étel biztonságos, sőt, némelyik komoly fertőzésveszélyt jelenthet.
Egy élelmiszer-szakértő szerint nem minden egészségesnek hitt étel biztonságos, sőt, némelyik komoly fertőzésveszélyt jelenthet.
Fotó: Unsplash

A csírák bár vitaminokban gazdagok, nagyon könnyen fertőződhetnek olyan baktériumokkal, mint a Salmonella vagy az E. coli, mert nedves, meleg környezetben nőnek. Ha nem megfelelően mossák vagy hőkezelik őket, hasmenést, hányást és lázat okozhatnak. 

A másik kockázatos étel a véres hamburger. Egyes húsokat gyártáskor tűkkel puhítanak, ami a felszínen lévő baktériumokat a hús belsejébe nyomhatja. Ha a hús nincs teljesen átsütve, ezek a kórokozók életben maradhatnak. 

Aggasztó folyamatot vettek észre a fogyókúrázók agyában

A súlycsökkentésről sokáig azt gondoltuk, hogy minden életkorban egyértelműen jót tesz az egészségnek. Egy új kutatás azonban arra utal, hogy a középkorúaknál a fogyás nem csak pozitív változásokkal jár; az agyban akár aggasztó folyamatokat is beindíthat, számoltunk be róla a napokban az Origón.

Sosem gondolta volna: ez a népszerű étel segíthet a fogyásban

Sokak számára a fogyókúra első lépése a szénhidrát elhagyásával kezdődik. A szakértők azonban állítják, hogy az egyik, megfelelően elkészített köret nemhogy nem hizlal, hanem még a fogyást is segítheti, hívtuk fel a figyelmet nemrég az Origón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!