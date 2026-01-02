Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Látta?

Vigyázzon! Ezt a veszélyes férfit körözik – ha felismeri, AZONNAL hívja a rendőrséget

Sport

Elképesztő fotó látott napvilágot Max Verstappenről – kép

vulkán

Videón mutatjuk az Etnából kizúduló tűzvihart – látványos képek és videó

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pénteken újabb lávaömlést figyeltek meg a tűzhányó oldalán. Több napja tart a szicíliai Etna vulkán fokozott aktivitása. A lávafolyam lakatlan területet érint, a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vulkánetnatűzhányó

Továbbra sem csillapodik a több napja aktív szicíliai Etna tevékenysége, pénteken láva ömlött ki a tűzhányón mintegy 2100 méter tengerszint feletti magasságban – írja az MTI.

etna vulkán kitörése, CATANIA, ITALY - DECEMBER 29: Volcanic activity continues incessantly on Mount Etna after the paroxysmal activity of 27th December 2025 at the North-East Crater of Mount Etna, Catania, Italy on December 29, 2025. Although at a lower intensity, the explosions are continuous and rise a hundred metres above the crater rim. The flow of ash and steam continues, creating a permanent column above the summit craters that moves with the winds. The situation remains in evolution, and it has been reported that Catania International Airport remains open, but the Volcano Observatory Notices for Aviation alert level remains red due to possible changes in the volcano's activity and ash emissions into the atmosphere. Photo taken from Piano Provenzana in the Linguaglossa municipal area, near Catania. Salvatore Allegra / Anadolu (Photo by Salvatore Allegra / Anadolu via AFP)
A képen az Etna vulkán december 29-i kitörése (Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU)

Továbbra is aktív az Etna: láva ömlik a szicíliai vulkán oldalán

Helyszíni megfigyelések szerint a lávafolyam időközben elért nagyjából 1420 méteres magasságba. Mindemellett a vulkanikus tevékenység lakatlan területet érint. A lávamező kiterjedése az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint nagyjából 2,8 kilométer.

A RAI olasz köztévé által közölt felvételeken füstfelhőket és éjszakai izzó lávakitöréseket lehetett látni.

A vulkanikus tevékenység miatt a légiközlekedésre vonatkozóan továbbra is narancsszintű, vagyis a négyfokozatú skálán a harmadik legmagasabb riasztás van életben.

 Ugyanakkor egyelőre mindez nem volt még kihatással a cataniai nemzetközi repülőtér forgalmára.

CATANIA, ITALY - JANUARY 02: Volcanic activity continues at Mount Etna after late December 2025 paroxysms at the North-East Crater in Catania, Italy on January 02, 2026. Although explosive activity at the summit has decreased, a new eruptive fissure opens on January 1, 2026, at about 2,000 meters on the volcano’s eastern flank, generating a lava flow into the Valle del Bove. Experts monitor the lateral effusive activity, which remains distant from populated areas and poses no immediate threat. The VONA alert level stays at orange, and Catania International Airport remains fully operational with no impact on air traffic. Photo taken from Zafferana Etnea, near Catania. Salvatore Allegra / Anadolu (Photo by Salvatore Allegra / Anadolu via AFP)
Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

A folyamatos megfigyelés alatt álló, több mint 3300 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. A tűzhányó pontos mérete folyton változik a kitörések során.

Az Etnán síeltek, amikor kitört a vulkán

Különleges látvány fogadta azokat, akik a karácsonyi ünnepek idején az olaszországi Etna lejtőin síeltek. A vulkánkitörés ellenére sokan sportoltak, miközben a kráterekből hamufelhők emelkedtek a magasba.

Lélegzetelállító videókon a pokoli lávafolyam

2025. augusztusában lávát és hamut lövellt az Etna Szicíliában, a föld alatti rengések is egyre erősödnek. A vulkán látványa egyszerre lenyűgözte és aggasztotta is a helyieket és a turistákat. Eközben a Vezúv térségét is ellepték a lángok.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!