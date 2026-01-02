Videón mutatjuk az Etnából kizúduló tűzvihart – látványos képek és videó

Továbbra sem csillapodik a több napja aktív szicíliai Etna tevékenysége, pénteken láva ömlött ki a tűzhányón mintegy 2100 méter tengerszint feletti magasságban – írja az MTI.

A képen az Etna vulkán december 29-i kitörése (Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU)

Helyszíni megfigyelések szerint a lávafolyam időközben elért nagyjából 1420 méteres magasságba. Mindemellett a vulkanikus tevékenység lakatlan területet érint. A lávamező kiterjedése az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint nagyjából 2,8 kilométer.

A RAI olasz köztévé által közölt felvételeken füstfelhőket és éjszakai izzó lávakitöréseket lehetett látni.

A vulkanikus tevékenység miatt a légiközlekedésre vonatkozóan továbbra is narancsszintű, vagyis a négyfokozatú skálán a harmadik legmagasabb riasztás van életben.

Ugyanakkor egyelőre mindez nem volt még kihatással a cataniai nemzetközi repülőtér forgalmára.

Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

A folyamatos megfigyelés alatt álló, több mint 3300 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. A tűzhányó pontos mérete folyton változik a kitörések során.

