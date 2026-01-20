Lövöldözés volt egy ikonikus étteremnél, egy ember meghalt

A rendőrség szerint a célpont egy menekülő fiatal volt, akit az utcán üldöztek. A lövések válogatás nélkül dördültek el a menedéket keresők között – írja az ABC.

Az étteremben teltház volt a lövöldözés idején.

Fotó: Pexels

Az étterem bejáratánál dördültek el a lövések

A lövöldözés az ikonikus New Orleans-i Dooky Chase étteremnél történt pénteken nem sokkal este nyolc óra után, amikor az étterem zsúfolásig megtelt. A menekülő férfi az előcsarnokba rohant be, de az ismeretlen fegyveres követte és tovább lőtt.

Három turista nő megsérült,

közülük ketten Los Angelesből érkeztek, egyikük súlyos, életveszélyes sebekkel kórházban maradt. A másik Los Angeles-i nő állapota stabil, míg egy floridai látogató könnyebb sérülésekkel megúszta. A rendőrfőnök szerint leszámolás gyanúja merült fel, és nem kizárt, hogy a támadónak társai is voltak. A hatóságok 13 500 dolláros (közel 4,5 millió forintos) nyomravezetői díjat ajánlottak fel, és a lakosság segítségét kérik.

Az ikonikus Dooky Chase több mint 80 éve nyitva tart, politikusok, polgárjogi aktivisták és zenészek találkozóhelyeként szolgált. Barack Obama és George W. Bush volt elnökök is látogatták az intézményt.

Titkosügynök lőtt le egy ártatlant a razzia során

Egy minneapolisi rendőri akció során lövöldözés tört ki, amelyben egy 37 éves nő életét vesztette. A hatóságok szerint egy ICE-ügynök önvédelemből nyitott tüzet, miután a nő autóval veszélyeztette az intézkedőket. Az eset komoly felháborodást váltott ki, a körülményeket vizsgálják.

Lövöldözés a városházán

Fegyveres támadás tört ki hétfőn délelőtt az észak-csehországi Chribská városházán, amelyben a támadó és egy másik ember meghalt, továbbá hatan súlyosan megsérültek, köztük rendőrök és helyi tisztviselők. A rendőrség kizárta a terrorizmust vagy politikai indítékot, elsődleges információk szerint személyes okok állnak a háttérben.