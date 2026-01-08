Elment az eszük: Brüsszel az Egyesült Államok ellen készül háborúra

A LBC jelentése szerint a dán védelmi minisztérium fenyegetést intézett: az ország katonái a 1952-es királyi rendelet értelmében azonnal kötelesek harcba szállni és visszavágni, minden további parancs vagy engedély nélkül. A minisztérium hangsúlyozta, hogy ez a 20. századi dokumentum „még mindig érvényben van”

Grönland: Brüsszel az Egyesült Államok ellen készül háborúra Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Január elején Donald Trump kijelentette, hogy Grönlandot az Egyesült Államoknak kell birtokolnia, mivel Dánia nem képes biztosítani a sziget biztonságát. Az amerikai alelnök, J.D. Vance hangsúlyozta, hogy Grönland kritikus része az USA rakétavédelmi rendszerének, míg a Fehér Ház szerint a sziget az orosz és kínai agresszió visszatartásához szükséges az Északi-sarkvidéken.

A Trump-adminisztráció több lehetőséget mérlegel Grönland megszerzésére, akár katonai erő alkalmazásával is. A Fox News szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten tárgyalni fog a dán hatóságokkal a sziget esetleges megvásárlásáról.

A Politico szerint az EU terveket dolgoz ki az Egyesült Államok „visszatartására”, beleértve kompromisszumos, katonai és gazdasági lehetőségeket is. Német külügyminiszter, Johann Wadephul és kollégái a NATO jelenlétének növelését is vizsgálják a sziget közvetlen közelében.

Az európai opciók között szerepel a gazdasági ellenszankciók bevezetése az USA ellen, például vámok és befektetési tilalmak, az úgynevezett Anti-Coercive Instrument (ACI) alkalmazásával. Emellett az EU megfontolja a Grönlandba küldendő katonai erők létszámának növelését, ha Dánia kéri, hogy „növelje az amerikai katonai akció költségeit”.

Egy névtelen dán politikus szerint „mindenki megdöbbent, senki nem tudja, mit tegyen, mert az amerikaiak azt csinálnak, amit akarnak”. Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Støre pedig a dán–norvég együttműködés szükségességét hangsúlyozta, mondván: „Most van itt az ideje, hogy összefogjunk Dániával… ez komoly helyzet.”