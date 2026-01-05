Hideghullám tarolja le Európát – mínusz 40 fok és teljes káosz várható

Az európai hideghullám következtében extrém hideg Európában uralkodik: Északon rekordokat dönt a fagy, Nyugaton repterek álltak le, Közép-Európában pedig tartós téli időjárás alakult ki. A sarki eredetű hideg levegő az Északi-sarktól egészen a Kárpát-medencéig kifejti hatását – írja a Bild.

Európai hideghullám miatt extrém hideg és havazás bénítja meg Európa több országát, Skandináviában mínusz 40 fokkal

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Skandinávia rekord hidegben

Norvégiában a hideg gyakorlatilag megbénította a közéletet. Az ország északi részén, Karasjok térségében -39,5 Celsius-fokot mértek, míg több vasútvonalon teljesen leállt a forgalom. A Narvik és a svédországi Gällivare közötti vasúti kapcsolatot is felfüggesztették.

Svédországban sem enyhébb a helyzet: Gielas környékén -38,4 fokos rekord hideget regisztráltak, miközben a hóvihar Anna szinte az egész országban jelentős havazást és erős szelet okoz.

Járattörlések Európában, lezárt légterek

Az európai hideghullám a légi közlekedést is súlyosan érinti. Hollandia járattörlések sorozatával küzd: az amszterdami repülőtér működése szinte megbénult, a KLM egyetlen hétvégén több mint 200 járatot törölt, vasárnapra pedig közel 300 további törlés várható. Számos Németországba tartó járat is kimaradt vagy jelentős késéssel közlekedik.

Közben Görögország légtere lezárva: a teljes légi forgalmat felfüggesztették, a döntés pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A hideg még az állatokat is sújtja

A rendkívüli hideg hatásai még Európán túl is érezhetők. Floridában a szokatlan lehűlés miatt iguánák potyognak a fákról, mivel a hidegvérű állatok a 4-5 Celsius-fok körüli hőmérsékleten átmenetileg mozdulatlanná válnak. A szakértők szerint többségük felmelegedéskor magához tér.

Magyarország sem marad ki az európai hideghullámból

Az európai hideghullám hatása Magyarországon is egyre erősebben érződik. A HungaroMet Zrt. figyelmeztetése szerint több hullámban érkező havazás Magyarországon jelentős hótakarót alakíthat ki, különösen a déli és délkeleti országrészben.

Egyes térségekben 20-30 centiméteres tartós hótakaró is összegyűlhet.

Miért ilyen erős az európai hideghullám?

A meteorológusok szerint egy masszív, sarki eredetű hideg légtömeg áramlik Európa fölé. Ez a hideg levegő Skandináviában a sarkkör közelsége miatt különösen extrém fagyokat okoz, míg Közép-Európában – így Magyarországon is – szokatlanul tartós téli időjárást eredményez. Bár az elmúlt évek enyhe telei után sokakat meglephet, a szakértők szerint mindez meteorológiai szempontból nem számít rendkívülinek.