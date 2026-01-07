Térdre kényszerítette a havazás Európát: hóvihar, halálos balesetek és káosz az utakon – képek

Az európai hóhelyzet miatt rengeteg ország közlekedése megbénult, repülőterek omlottak össze és a rendkívüli havazásnak sajnos már halálos áldozatai is vannak – tájékoztat a BBC.

Európai hóhelyzet: halálos balesetek, járattörlések és közlekedési káosz több országban

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto / AFP

Franciaország: halálos balesetek és repülőtéri káosz

Franciaországban a hó és a fekete jég miatt eddig öt halálos közlekedési balesetet regisztráltak. Az ország több térségében narancssárga riasztás van érvényben hó és jegesedés miatt.

Párizs két repülőterén – a Charles de Gaulle-on és az Orlyn – járatok százait törölték, több ezer utas rekedt a terminálokon. A hatóságok a lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.

Hópelyhek hullanak a Jean Monnet Általános Iskola hóval borított játszóterére Vincennes városrészében, Párizsban 2026. január 7-én.

Fotó: HERVE CHATEL / Hans Lucas / AFP

Hollandia: leálló vonatok és több száz törölt járat

Amszterdamban, a Schiphol repülőtéren több mint 1000 járatot töröltek, miután a hóeltakarítás és a jégtelenítés ellehetetlenítette a biztonságos közlekedést.

A holland vasúti közlekedés is megbénult, egyes szakaszokon órákig egyáltalán nem jártak vonatok.

Az Anna vihar erős szeleket és havazást hoz Hollandiára.

Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto / AFP

Bosznia-Hercegovina: tragédia Szarajevóban

A Balkánon is komoly gondokat okoz az európai hóhelyzet. Szarajevóban egy nő életét vesztette, amikor egy, a vizes hótól megterhelt fa rádőlt. A városban helyenként 40 centimétert is meghaladó hóréteg alakult ki.

Olaszország: áradások és fakidőlések

Miközben Észak-Európában a hó dominál, Olaszország középső és déli részein heves esőzések okoznak veszélyhelyzetet.

Rómában megemelkedett a Tiberis vízszintje, ezért a főpolgármester ideiglenesen lezárta a parkokat és több veszélyeztetett területet. Két nagy fenyőfa is kidőlt a városban a viharos szél miatt – írja a The Guardian.

Szerbia: rendkívüli intézkedések az ünnepi utazások előtt

Szerbia nyugati térségeiben rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hó és a jeges utak miatt. A hatóságok fokozott óvatosságra intik az autósokat, mivel az ortodox karácsony közeledtével sokan indulnak útnak síterepek és vidéki települések felé.

Horvátország és Montenegró: viharos Adria

Az Adriai-tenger térségében heves szél és viharos hullámzás nehezíti a hajózást. Több kompjáratot töröltek, a kikötőkben fokozott készültség van érvényben.