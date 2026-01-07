Hírlevél
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

hóhelyzet

Térdre kényszerítette a havazás Európát: hóvihar, halálos balesetek és káosz az utakon – képek

Európa nagy részét rendkívüli téli időjárás sújtja, amely már halálos áldozatokat és jelentős közlekedési káoszt is okozott. Az európai hóhelyzet miatt több országban riasztásokat adtak ki, repülőjáratokat töröltek, vasúti közlekedés állt le, és a hatóságok országszerte arra kérik az embereket, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak.
Az európai hóhelyzet miatt rengeteg ország közlekedése megbénult, repülőterek omlottak össze és a rendkívüli havazásnak sajnos már halálos áldozatai is vannak – tájékoztat a BBC.

európai hóhelyzet - People are strolling at Blonia Park after the first significant snowfall of the season has hit Krakow, Poland on November 23, 2025. Winter weather with heavy snow and low temperatures has gripped the south and southeast of the country. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Európai hóhelyzet: halálos balesetek, járattörlések és közlekedési káosz több országban
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto / AFP 

Franciaország: halálos balesetek és repülőtéri káosz

Franciaországban a hó és a fekete jég miatt eddig öt halálos közlekedési balesetet regisztráltak. Az ország több térségében narancssárga riasztás van érvényben hó és jegesedés miatt.
Párizs két repülőterén – a Charles de Gaulle-on és az Orlyn – járatok százait törölték, több ezer utas rekedt a terminálokon. A hatóságok a lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.

Snowflakes fall on the snow-covered playground of Jean Monnet Elementary School in an urban neighborhood in Vincennes, in the Paris region, on January 7, 2026. A snowstorm hit the Ile-de-France region, disrupting traffic conditions and daily life.Des flocons de neige tombent sur la cour d ecole primaire Jean Monnet recouverte de neige dans un quartier urbain, a Vincennes, en region pari-sienne, le 07 janvier 2026. Un episode neigeux a touche l Ile-de-France, perturbant les conditions de circulation et la vie quotidienne. (Photo by Hervé Chatel / Hans Lucas via AFP)
Hópelyhek hullanak a Jean Monnet Általános Iskola hóval borított játszóterére Vincennes városrészében, Párizsban 2026. január 7-én.
Fotó: HERVE CHATEL / Hans Lucas / AFP

Hollandia: leálló vonatok és több száz törölt járat

Amszterdamban, a Schiphol repülőtéren több mint 1000 járatot töröltek, miután a hóeltakarítás és a jégtelenítés ellehetetlenítette a biztonságos közlekedést.
A holland vasúti közlekedés is megbénult, egyes szakaszokon órákig egyáltalán nem jártak vonatok.

Storm Anna brings strong winds and snow to the Netherlands. In Nijmegen, families and children experience accumulations of up to 10 centimeters of snow in Nijmegen, Netherlands, on January 3, 2026. (Photo by Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto) (Photo by Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto via AFP)
Az Anna vihar erős szeleket és havazást hoz Hollandiára.
Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto / AFP

Bosznia-Hercegovina: tragédia Szarajevóban

A Balkánon is komoly gondokat okoz az európai hóhelyzet. Szarajevóban egy nő életét vesztette, amikor egy, a vizes hótól megterhelt fa rádőlt. A városban helyenként 40 centimétert is meghaladó hóréteg alakult ki.

Olaszország: áradások és fakidőlések

Miközben Észak-Európában a hó dominál, Olaszország középső és déli részein heves esőzések okoznak veszélyhelyzetet.
Rómában megemelkedett a Tiberis vízszintje, ezért a főpolgármester ideiglenesen lezárta a parkokat és több veszélyeztetett területet. Két nagy fenyőfa is kidőlt a városban a viharos szél miatt – írja a The Guardian.

Szerbia: rendkívüli intézkedések az ünnepi utazások előtt

Szerbia nyugati térségeiben rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hó és a jeges utak miatt. A hatóságok fokozott óvatosságra intik az autósokat, mivel az ortodox karácsony közeledtével sokan indulnak útnak síterepek és vidéki települések felé.

Horvátország és Montenegró: viharos Adria

Az Adriai-tenger térségében heves szél és viharos hullámzás nehezíti a hajózást. Több kompjáratot töröltek, a kikötőkben fokozott készültség van érvényben.

Európai hóhelyzet: Anglia és Németország sem ússza meg a káoszt

Az európai hóhelyzet az Egyesült Királyságban és Németországban is komoly fennakadásokat okoz. A brit Met Office szerint több régióban, különösen Észak-Angliában és Skóciában, súlyos hóesés és jegesedés szüntelenül nehezíti a közlekedést, tömeges iskolabezárásokat és repülőtéri járattörléseket eredményezve, miközben a vasúti szolgáltatások is jelentősen akadoznak – számol be a The Guardian

Németországban a havazás és fagyos eső szintén több közlekedési útvonalat és repteret érint, emiatt néhány nagy légikikötő is ideiglenesen felfüggesztette a járatokat, amíg a futópályák tisztítása és a jégtelenítés folyamatban van.

európai hóhelyzet - People walk against the wind and snow in front of the Dom Cathedral in Cologne, Germany, on January 3, 2026. (Photo by Ying Tang/NurPhoto) (Photo by Ying Tang / NurPhoto via AFP)
Emberek sétálnak a szél és a hó ellen a kölni dóm előtt, Németországban
Fotó: YING TANG / NurPhoto

Riasztás lépett életbe a hóhelyzet miatt több vármegyében

Komoly téli helyzet alakult ki Magyarországon a tartós havazás és az erős szél miatt. Riasztás lépett életbe több vármegyében hóátfúvások veszélye miatt, miközben újabb havazási hullám érkezik az ország fölé. A meteorológusok szerint a következő napokban a közlekedésben és a mindennapi életben is komoly fennakadásokra kell számítani.

Utasok százai várhatnak Budapesten: a havazás átírhatja a repülők menetrendjét

Az esti órákban rendkívüli időjárási helyzet alakult ki a főváros légikikötőjénél, amely a légi közlekedés biztonságos működését is érinti. A havazás miatt több járat várakozásra kényszerült, és az elkövetkező órákban késések, valamint járattörlések is előfordulhatnak a budapesti repülőtéren.

 

