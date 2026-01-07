Térdre kényszerítette a havazás Európát: hóvihar, halálos balesetek és káosz az utakon – képek

Az európai hóhelyzet miatt rengeteg ország közlekedése megbénult, repülőterek omlottak össze és a rendkívüli havazásnak sajnos már halálos áldozatai is vannak – tájékoztat a BBC.
Franciaország: halálos balesetek és repülőtéri káosz
Franciaországban a hó és a fekete jég miatt eddig öt halálos közlekedési balesetet regisztráltak. Az ország több térségében narancssárga riasztás van érvényben hó és jegesedés miatt.
Párizs két repülőterén – a Charles de Gaulle-on és az Orlyn – járatok százait törölték, több ezer utas rekedt a terminálokon. A hatóságok a lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.
Hollandia: leálló vonatok és több száz törölt járat
Amszterdamban, a Schiphol repülőtéren több mint 1000 járatot töröltek, miután a hóeltakarítás és a jégtelenítés ellehetetlenítette a biztonságos közlekedést.
A holland vasúti közlekedés is megbénult, egyes szakaszokon órákig egyáltalán nem jártak vonatok.
Bosznia-Hercegovina: tragédia Szarajevóban
A Balkánon is komoly gondokat okoz az európai hóhelyzet. Szarajevóban egy nő életét vesztette, amikor egy, a vizes hótól megterhelt fa rádőlt. A városban helyenként 40 centimétert is meghaladó hóréteg alakult ki.
Olaszország: áradások és fakidőlések
Miközben Észak-Európában a hó dominál, Olaszország középső és déli részein heves esőzések okoznak veszélyhelyzetet.
Rómában megemelkedett a Tiberis vízszintje, ezért a főpolgármester ideiglenesen lezárta a parkokat és több veszélyeztetett területet. Két nagy fenyőfa is kidőlt a városban a viharos szél miatt – írja a The Guardian.
Szerbia: rendkívüli intézkedések az ünnepi utazások előtt
Szerbia nyugati térségeiben rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hó és a jeges utak miatt. A hatóságok fokozott óvatosságra intik az autósokat, mivel az ortodox karácsony közeledtével sokan indulnak útnak síterepek és vidéki települések felé.
Horvátország és Montenegró: viharos Adria
Az Adriai-tenger térségében heves szél és viharos hullámzás nehezíti a hajózást. Több kompjáratot töröltek, a kikötőkben fokozott készültség van érvényben.
Európai hóhelyzet: Anglia és Németország sem ússza meg a káoszt
Az európai hóhelyzet az Egyesült Királyságban és Németországban is komoly fennakadásokat okoz. A brit Met Office szerint több régióban, különösen Észak-Angliában és Skóciában, súlyos hóesés és jegesedés szüntelenül nehezíti a közlekedést, tömeges iskolabezárásokat és repülőtéri járattörléseket eredményezve, miközben a vasúti szolgáltatások is jelentősen akadoznak – számol be a The Guardian.
Németországban a havazás és fagyos eső szintén több közlekedési útvonalat és repteret érint, emiatt néhány nagy légikikötő is ideiglenesen felfüggesztette a járatokat, amíg a futópályák tisztítása és a jégtelenítés folyamatban van.
