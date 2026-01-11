Extrém gyorshajtás miatt már a magyar sofőröket is börtön fenyegeti

Az extrém gyorshajtás megítélése gyökeresen megváltozott Franciaországban: 2025. december 29-től a megengedett sebesség legalább 50 km/órával történő túllépése már bűncselekménynek számít. A szabályozás nemcsak a francia állampolgárokra, hanem a külföldi — így a magyar — autósokra is vonatkozik – írj a PénzCentrum.
Az ADAC összefoglalója szerint a szigorítás célja az, hogy visszaszorítsák az utóbbi években drasztikusan elszaporodó kirívó eseteket.
Extrém gyorshajtás miatt jöhet a börtön, milliós bírság és jogosítványelvétel
Az új francia szabályok alapján az extrém gyorshajtás következményei súlyosak lehetnek:
- akár 3 hónap szabadságvesztés,
- legfeljebb 3750 eurós pénzbírság (kb. 1,4 millió forint),
- büntető-nyilvántartásba kerül az elkövetés,
- a hatóságok lefoglalhatják a járművet,
- a vezetői engedélyt akár 3 évre is bevonhatják Franciaország területén.
Fontos részlet, hogy a jogosítvány elvétele csak Franciaországban érvényes, más országokban a vezetési jogosultság megmarad.
Miért húzták meg a határt?
A francia belügyminisztérium adatai szerint az extrém gyorshajtás esetei robbanásszerűen elszaporodtak.
2024-ben 63 217 alkalommal regisztráltak 50 km/órát meghaladó sebességtúllépést, ami 69 százalékos növekedést jelent 2017-hez képest. A döntéshozók szerint a korábbi pénzbírságok már nem jelentettek elég erős visszatartó erőt.
Külföldiekre is lecsap a büntetés
Az ADAC arra is figyelmeztet, hogy az extrém gyorshajtásért kiszabott francia bírságokat a külföldi autósokon is behajtják. Ha a sofőr nem fizet, a büntetés más országokban is végrehajtható — ezért a Franciaországba utazó turistáknak különösen fontos betartani a szabályokat.
Svájc már régóta így csinálja
A francia szigorítás részben a svájci gyakorlatot követi, ahol az extrém gyorshajtás automatikusan bűncselekménynek számít.
Lakott területen 40 km/órás, autópályán 80 km/órás túllépés esetén akár 1–4 év börtön, többéves jogosítványelvétel és járműelkobzás is jöhet.
Mi a helyzet Magyarországon?
Magyarországon az extrém gyorshajtás önmagában továbbra sem bűncselekmény, hanem közigazgatási szabálysértés. Ugyanakkor:
- a maximális bírság elérheti a 468 ezer forintot,
- balesetnél a gyorshajtás súlyosító körülmény,
- személyi sérülés esetén akár büntetőeljárás is indulhat.
A különbség látványos: míg Franciaország már büntetőjogi eszközökkel lép fel az extrém gyorshajtás ellen, Magyarország egyelőre pénzügyi szankciókra épít.
Így lehet lenullázni a pénztárcánkat: ezt kell tudni a gyorshajtásért járó bírságokról!
Sok tévhit akad a büntetésekkel kapcsolatban. Összeszedtük, mit kell tudni a gyorshajtás miatt kiszabott közlekedési bírságokról.
Mennyivel mehetünk 50-es táblánál, hogy ne kapjunk büntetést?
A rendőrség - nagyon helyesen - egyre szigorúbban jár el a sebességet túllépőkkel szemben. Azonban mi számít hivatalosan gyorshajtásnak?