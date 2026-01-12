Félmillió tinédzser Facebook-fiókját tiltották le a közösségi médiában

Ausztrália a világon elsőként nem engedélyezi a közösségi média, így a Facebook használatát a 16 év alattiak számára, és ezt törvénybe is foglalta.

Facebook-fiókok százezrei tűntek el egyetlen döntés nyomán Ausztráliában

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A jogszabály részeként – amely 2025. december 10-én lépett életbe – az amerikai Meta több mint 544 ezer fiatal felhasználói fiókját deaktiválta az Instagramon, a Facebookon és a Threads-en az elmúlt hetekben.

Az új törvény arra kötelezi a nagy közösségi platformokat, hogy megtagadják a regisztrációt vagy deaktiválják a fiókokat azoknál, akiket 16 év alatti felhasználónak vélnek.

A lépés célja a gyerekek védelme a káros tartalmaktól és az algoritmusok hatásaitól, de a végrehajtás már most kihívásokkal küzd – írja a The Guardian.

Ismét aktívvá váló Facebook-fiókok

A techcég közölte, hogy a törvénynek való megfelelés többrétegű folyamat, ugyanis az életkoralapú azonosításnak nehézségei vannak, mivel nem lehet pontosan meghatározni egy felhasználó valódi korát online. Meta szerint előfordul, hogy egyes Instagram- vagy Facebook-fiókok később ismét aktívvá válnak, vagy a fiatalok más, kevésbé szabályozott platformokra költöznek, ami alááshatja a tiltás hatékonyságát. A hatóságok is elismerik, hogy a kezdeti végrehajtás nem tökéletes, és további finomhangolásra lesz szükség a jövőben.

A közelmúltban írt arról az Origo, hogy a Meta világszerte elérhetővé tette a tinédzser fiókok (Teen Accounts) funkciót a Facebookon és a Messengeren. A rendszer 2024-ben indult az Instagram részeként az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban, most pedig a Facebook és a Messenger is világszerte megkezdte az automatikus aktiválását a 13-17 éves felhasználóknál.