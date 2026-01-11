Hírlevél
Egy falat boldogság – a fánk diadalmenete a világ körül

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Aranyló, illatos, frissen sült tészták csábítása végigkíséri a telet, és kevés édesség vált ki ennyi nosztalgiát és örömöt. A fánk nemcsak egy desszert, hanem kultúrákon és évszázadokon átívelő élmény, amely minden falattal ünneppé teszi a hétköznapokat. Története az ókortól a farsangi vigasságokig vezet, miközben ma is ugyanolyan népszerű, mint anno.
Ki tud ellenállni egy frissen sült, pillekönnyű, illatos fánknak? Nagyjából senki. Kevés olyan étel van, amely ennyire változatos formában, ízesítéssel és történettel van jelen az életünkben, és igazából mindenhol a világban ugyanazt jelenti: örömöt, bőséget, vigasságot, ízorgiát.

fánk
Porcukorral, lekvárral, cukormázzal, krémmel, bárhogy is, a fánk igazi szupersztár
Fotó: Arterego

De azt bizonyára kevesen tudják, hogy ki sütötte az első fánkot. Nos, ennek története, eredete homályba vész, de a krónikák szerint már az ókori Rómában is sütöttek mézzel locsolt, olajban kisütött tésztagolyókat. A középkori Európában a farsang a téltemetés és a nagyböjt előtti lakomák időszaka volt, így vált a gazdag, élesztős, olajban sült fánk a bőség és a mulatság szimbólumává.

Donut, beignet, bomboloni és persze a jó öreg magyar farsangi fánk

Arról már írásos feljegyzések vannak, hogy a német nyelvterületen berliner pfannkuchen néven vált ismertté és népszerűvé a fánk, míg a hollandoknál oliebollenje néven volt a szilveszterek sztárja. 

A lengyelországi Paczki egy kicsit sűrűbb tésztájú, lekvárral töltött vagy leöntött fánk (ahogy nálunk is), hagyományosan a Torkos Csütörtökön fogyasztják. 

A francia beignet könnyű, szinte habos tésztájú, néha alma- vagy barackdarabkákkal a belsejében. Az olaszoknál frittelle vagy bomboloni néven ismerik, vaníliakrémmel vagy nutellával töltik, és leginkább reggelire eszik. Az amerikaiaknál pedig megszületett a mára ikonikus, lyukas változat: a donut, édes mázakkal, színes cukorszórással.

„Minden nemzet saját történetet süt a fánkba. És ahogy a világ konyhái újra felfedezik, úgy válik ismét trendi fogássá a klasszikus – mondta Ispán Szilvia, a Grumpy Budapest házigazdája. – Nálunk egész évben és egész nap szezonja van, és most télen egy kis fánkparádéval is megbolondítjuk mindezt. Sok, érdekes kombóval.”

A fánk időszaka a farsang

Nem is kérdés, hogy bármikor, bárhol jó szívvel, lelkiismeret-furdalás nélkül el tudunk majszolni egy fánkot. Ugyanakkor ennek az édességnek az igazi szezonja a farsangi időszakban van. Ezekben a havas téli napokban nincs is ennél időszerűbb, kezdődhet a fánkszezon, jöhet a fánk: illatos, ropogós, töltött vagy sima, ahogy éppen szeretjük.

