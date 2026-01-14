Szívszorító: farkas pusztult el egy templomban

Egy farkas pusztulásának körülményei keltettek nagy figyelmet a németországi Waldweiler térségében. A fiatal állatot egy erdei kápolnában találták meg, ahová sérülten juthatott el a zord, havas időjárásban. A rendőrséget turisták értesítették, a helyszínen vérnyomokat rögzítettek, majd az esetet lezárták - tájékoztat a Bild.

A farkas a havas erdőn át jutott el a kápolnáig - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A farkas halálának pontos oka még nem ismert

A hatóságok szerint felmerült annak lehetősége, hogy a ragadozót a közeli országúton érte baleset, és a sérülések ellenére még továbbhaladt. A szakértők hangsúlyozták: az adrenalin miatt a vadon élő állatok súlyos sérülésekkel is képesek rövid távot megtenni. A pontos halálok egyelőre nem ismert, mivel teljes körű boncolás nem történt; további vizsgálatok várhatók.

A térségben egy ismert farkasfalka él, amelyben az elmúlt években több kölyök is született. Egyelőre nem tisztázott, hogy az elhullott fiatal egyed ehhez a csoporthoz tartozott-e, és az sem, mi vezetett ahhoz, hogy egy kápolnában leljen végső nyugalomra.

