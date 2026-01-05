Válogatás nélkül tüzeltek a fegyveresek, túszokat is vittek – videó

Mint mondta, a fegyveres támadás elkövetői szombaton délután felgyújtották Demo falu piacát, üzleteket fosztottak ki és élelmiszert loptak. Hozzátette, hogy a biztonsági erők a helyszínen vannak és erőfeszítéseket tesznek az elhurcolt emberek kiszabadítására.
Túszokat vittek a fegyveres támadás során
Egyelőre egyetlen helyi szervezet sem jelentkezett elkövetőként, a rendőrség azonban azt gyanítja, hogy a helyiek által „banditáknak” nevezett fegyveres csoportok lehettek az elkövetők, amelyek az elmúlt években több száz embert öltek meg és ezreket raboltak el. A túszokat gyakran hónapokig fogva tartják, és váltságdíjat követelnek a szabadon bocsátásukért.
Szemtanúk beszámolói szerint a fegyveresek motorokon érkeztek és válogatás nélkül tüzet nyitottak. Hozzátették, hogy az ilyen rajtaütésszerű támadások legfrissebb hulláma pénteken kezdődött a közeli Agwarra és Borgu falvakkal.
Gyilkosság az iskolában
Novemberben egy bentlakásos iskolát támadtak meg fegyveresek Nigériában. Az igazgatóhelyettest megölték, 25 diáklányt elhurcoltak.
Vérfürdő Isztambulban
Tragédiával kezdődtek az újév első órái Isztambulban: egy terrortámadásban 39 ember vesztette életét.