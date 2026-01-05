Válogatás nélkül tüzeltek a fegyveresek, túszokat is vittek – videó

Mint mondta, a fegyveres támadás elkövetői szombaton délután felgyújtották Demo falu piacát, üzleteket fosztottak ki és élelmiszert loptak. Hozzátette, hogy a biztonsági erők a helyszínen vannak és erőfeszítéseket tesznek az elhurcolt emberek kiszabadítására.

Fegyveres támadás történt Nigériában - Illusztráció! - Fotó: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Túszokat vittek a fegyveres támadás során

Egyelőre egyetlen helyi szervezet sem jelentkezett elkövetőként, a rendőrség azonban azt gyanítja, hogy a helyiek által „banditáknak” nevezett fegyveres csoportok lehettek az elkövetők, amelyek az elmúlt években több száz embert öltek meg és ezreket raboltak el. A túszokat gyakran hónapokig fogva tartják, és váltságdíjat követelnek a szabadon bocsátásukért.

Residents of Demo Community, Victims of the Horrific Kasuwan Daji attack in Niger State narrates the unfortunate incident that left over 40 people dead.



They also highlight the neglect from Government and security outfits. pic.twitter.com/mmAxcaEWyK — Arewa Source (@Arewa_Source) January 5, 2026

Szemtanúk beszámolói szerint a fegyveresek motorokon érkeztek és válogatás nélkül tüzet nyitottak. Hozzátették, hogy az ilyen rajtaütésszerű támadások legfrissebb hulláma pénteken kezdődött a közeli Agwarra és Borgu falvakkal.

