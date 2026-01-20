Illegális fegyvergyárat lepleztek le Nagy-Britannia legnagyobb lakókocsiparkjában

Egy illegális fegyvergyár működött titokban Nagy-Britannia legnagyobb lakókocsiparkjában, ahol török vaktöltényes pisztolyokat alakítottak át halálos lőfegyverekké. A műhelyben nemcsak fegyvereket készítettek, hanem kísérleteztek robbanóanyag előállításával is. A rendőrség tavaly novemberben razziát tartott Essex megyében, így bukkantak rá a titkos üzemre – írja a Daily Mail.

Rendőrségi razzia során bukkantak rá az illegálisan működő fegyvergyárra – Fotó: Unsplash

Hogyan működött az illegális fegyvergyár Nagy-Britanniában?

A műhely egy statikus lakókocsiban kapott helyet, felszerelve fúrókkal, esztergagépekkel és hegesztőberendezésekkel. Itt alakították át a vaktöltényes pisztolyokat valódi fegyverekké. A lakókocsiparkot eredetileg az 1940-es években mutatványosok számára engedélyezték, de azóta jogellenesen bővítették, így több mint ezer ember él ott. A műhelyt az 59 éves Thomas McKenna üzemeltette, aki a fegyvereket londoni és délkelet-angliai bűnbandáknak szállította. A rendőrség a razzia során robbanóanyaggal kapcsolatos bizonyítékokat is lefoglalt.

Ki állt a fegyvergyár mögött, és milyen bűncselekmények történtek?

McKenna és barátnője, Tina Smith, beismerték tiltott fegyverek és lőszer birtoklását, valamint robbanóanyag készítését. A hatóságok szerint kapcsolatban álltak szélsőjobboldali, iszlámellenes csoportokkal, de nem tartoztak hivatalos szervezethez. A fegyvereket és lőszert London és a délkelet-angliai megyék bűnszövetségeinek szállították. Kiderült, hogy McKenna robbanóanyag-készítéssel kapcsolatos dokumentumokat és videókat gyűjtött, amelyek akár terrorcselekmény előkészítésére is felhasználhatók lettek volna.

Milyen következményekkel jár a leleplezés?

A rendőrség a razzia során számos tiltott fegyvert, lőszert és a műhely felszereléseit foglalta le. A leleplezés rávilágított, hogy a Nagy-Britanniában működő illegális fegyvergyárak komoly veszélyt jelentenek a közbiztonságra, és a bűnbandák folyamatosan új módszereket keresnek fegyvereik előállítására és terjesztésére.

