Ez a természetes csodaszer azonnal elűzi a makacs fejfájást

A fejfájás sokak életét megnehezíti, de nem mindig kell gyógyszerekhez nyúlni. A borsmentaolaj hatékony, természetes megoldás lehet a kellemetlen fájdalom ellen – írja a Focus.de.

A fejfájás sokak életét megnehezíti, de nem mindig kell gyógyszerekhez nyúlni.

Fotó: Unsplash

Felix Berndt orvos szerint a borsmentaolaj olyan hatással bír, mint 1000 milligramm paracetamol. A menta hűsítő hatása csökkenti a fájdalomérző idegek érzékenységét, így a homlokra, halántékra vagy nyakra kenve enyhítheti a fejfájást.

Borsmentaolaj házilag fejfájás ellen

A borsmentaolajat egyszerűen elkészíthetjük otthon is. Egy marék friss borsmentalevelet mossunk meg, aprítsunk fel, majd tegyük egy csavaros üvegbe. Öntsünk rá növényi olajat, hogy teljesen ellepje a leveleket, és hagyjuk 4–6 hétig állni szobahőmérsékleten, árnyékos helyen. Időnként rázzuk fel az üveget, majd az áztatás után szűrjük le és tegyük sötét üvegekbe.

Így egy természetes, olcsó és hatékony segítséget kapunk, amellyel csökkenthetjük a fejfájás gyakoriságát és intenzitását, anélkül, hogy gyógyszerekhez kellene folyamodnunk.

Gyomorégés – mikor alakul ki és miért rosszabb?

A karácsonyi időszak sokak számára az örömről és a közös étkezésekről szól. Azonban az ünnepi bőség gyakran együtt jár a gyomorégéssel is. Szakértők szerint nem egyetlen fogás a hibás, hanem az ünnepi étkezések mennyisége, időzítése és az elfogyasztott italok együttese.

Ez történik a testtel, ha leáll az alkohollal – az eredmény sokkoló!

Az alkohol évtizedek óta része a mindennapoknak, pedig a tudomány egyre világosabban mutatja: nincs biztonságos mennyiség. Az alkohol hatásai a szívre, májra és agyra már kisebb mennyiségben is pusztítóak, ugyanakkor a jó hír, hogy a szervezet képes meglepően gyorsan regenerálódni, ha abbahagyjuk az ivást.