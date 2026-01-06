Ki gondolta volna? A fenék formája súlyos betegségekre utalhat

A University of Westminster szakemberei több mint 61 ezer MRI-felvételt elemeztek, és meglepő összefüggéseket találtak a farizom (gluteus maximus) alakja és bizonyos betegségek között. A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy nem a fenék nagysága, hanem az izom formája hordozza az igazán fontos információkat, hívta fel a figyelmet a Fox News.

A fenék izomzatának formája bizonyos betegségekre utalhat – Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A 3D-s MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy 2-es típusú cukorbetegség esetén az izom szerkezete jellegzetesen megváltozik. A férfiaknál izomsorvadás, a nőknél pedig zsíros beszűrődés miatti látszólagos növekedés figyelhető meg. Ez arra utal, hogy a férfiak és nők szervezete teljesen eltérően reagál ugyanarra a betegségre.

A fenék árulkodik az öregedésről és az ülő életmódról is

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a sok ülés, a mozgáshiány, az idősödés és a törékenység, mind a farizom elvékonyodásához vezetnek. Ezzel szemben azoknál, akik rendszeresen végeznek intenzív testmozgást, erősebb a kézszorító erejük, a gluteus maximus teltebb és egészségesebb formát mutatott.

A kutatók szerint a fenék alakváltozása korai figyelmeztető jel lehet, még azelőtt, hogy komolyabb tünetek jelentkeznének.

A farizom a test egyik legnagyobb izma, és kulcsszerepet játszik a vércukorszint szabályozásában, az anyagcserében, valamint a mozgásképesség megőrzésében. Nem véletlen, hogy a szakértők az izmokat gyakran a „hosszú élet szervének” nevezik.

A farizom fejlesztése egészségügyi befektetés

Tanya Becker fitneszszakértő szerint a farizom erősítése nem esztétikai kérdés, hanem egészségügyi befektetés:

A gluteusok a test lengéscsillapítói. Védik a derekat, a csípőt és a térdet, miközben segítenek a vércukorszint szabályozásában.

A nagy izomcsoportok ráadásul több kalóriát égetnek, javítják a testtartást és csökkentik az esések kockázatát.

A szakértők szerint nem kell rögtön súlyzókkal edzeni. Kezdőknek és idősebbeknek is ideálisak az alábbi gyakorlatok:

1. Négykézláb lábemelés

– erősíti a farizmot és a törzset

– 30-60 másodperc oldalanként

2. Kagylógyakorlat

– különösen a csípő körüli izmokat dolgoztatja

– 30-60 másodperc oldalanként