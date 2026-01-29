Fenékmutogatásból vett autót a 18 éves modell a mamájának

A Los Angelesben élő Piper Rockelle egy vadonatúj 2026-os Ford Bronco kulcsait adta át a nagyijának, Miminek, aki maga is mosolyogva nevezte az ajándék forrását „fenékmutogatásnak”. A fiatal sztár állítása szerint egyetlen nap alatt több mint 2,1 millió fontnak (923 millió forint) megfelelő összeget keresett az előfizetéses felnőtt tartalmas platformon, ahol jelenleg is aktív.

A 18 éves Piper Rockelle nem tagadja, hogy fenékmutogatásból rengeteg pénzt keres az interneten – Fotó: @piperrockelle/Instagram

Fáj kiadni ennyi pénzt, de majd egy óra alatt visszakeresem

– mondta magabiztosan.

A videó, amelyben a nagymamával autót vásárolnak, villámgyorsan elterjedt, több millióan látták, és tízezrek lájkolták.

Nem akarta elárulni, hogy fenékmutogatásból él

A felvételen egy kínos pillanat is látható, amikor az autószalonban a kereskedő rákérdez Piper foglalkozására.

Azt mondtam neki: nem akarod tudni.

– magyarázza a lány, miközben a mamája nevetve megjegyzi: „Megyek autót venni az unokám fenékpénzéből.”

A kommentelők többsége nem botránkozott meg – sőt, ünnepelte Piper nagylelkűségét:

„Tartsd meg ezt az energiát!”

„Imádom Mimit!”

„Ha egy óra alatt visszajön, akkor hajrá!”

Luxusélet, kemény valóság

Pipernek 6,6 millió követője van az Instagramon, és egyre nagyobb vagyont halmoz fel. Bár a pénz látszólag könnyen jön, ő maga is elismeri:

Igen, fáj elkölteni. De ez az életem.

Egy biztos: kevesen tudnak így meglepni egy nagymamát – de még kevesebben tudják ilyen gyorsan „visszatermelni” az ajándék árát.

