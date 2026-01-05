Ilyet még nem látott, de mi okozza? Rózsaszínbe borult az égbolt – videó

Egy szokatlan fényjelenség volt megfigyelhető az Egyesült Államok középnyugati részén, miután egy téli vihar idején Iowa több térségében élénk rózsaszín árnyalatot vett fel az égbolt - tájékoztat a Fox Weather.

Szokatlan fényjelenség

Fotó: You Tube / Weathernation

Fényjelenség lepte meg a lakókat

A jelenség hátterében a fény különböző hullámhosszainak eltérő viselkedése áll – közölte a FOX Forecast Center. A magyarázat szerint a kék színek rövidebb hullámhosszúak, ezért erősebben szóródnak a légkörben, míg a rózsaszínhez, vöröshöz és narancshoz tartozó hosszabb hullámhosszú fények ilyenkor hangsúlyosabbá válnak.

Napkelte és napnyugta idején a Nap alacsony állása miatt a napfény hosszabb utat tesz meg a légkörben, ami tovább erősíti ezt a hatást. A szakértők szerint a téli vihar során a felhők viszonylag alacsonyak voltak, ugyanakkor nem bizonyultak túl vastagnak, így a hosszabb hullámhosszú fény egy része elérhette a felszínt.

A meteorológusok hozzátették: elegendő rés alakulhatott ki a felhőtakaró alatt ahhoz, hogy a napfény „becsússzon” a felhők alá, ami a szabad szemmel is jól látható rózsaszín égboltot eredményezte Iowa egyes területein.

Tudja-e, mik azok a Marfa Fények?

A Marfa Fények rejtélyes ragyogó gömbök a Texas nyugati részén fekvő Marfa városa melletti sivatagban, amik generációk óta zavarba ejtik az embereket.

A szemtanúk szerint a Marfa Fények körülbelül kosárlabda méretűek és különbözőképpen írják le, fehér, kék, sárga, piros, vagy más színűek.

Lebegnek, egyesülnek, pislognak, ketté válnak, villognak, fellebegnek a levegőben, vagy gyorsan keresztülrepülnek a Mitchell-alföldön (Marfatól keletre fekvő terület, leggyakrabban innen jönnek a jelentések). Nem lehet előre jelezni, mikor és hol jelennek meg? Évente általában kevesebb, mint 30-szor, körülbelül 12-szer bukkannak fel éjszaka, rendszerint pont napfelkelte, vagy naplemente után, évszaktól és időjárástól függetlenül. Senki sem tudja, hogy mik ezek?

