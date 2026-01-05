Ilyet még nem látott, de mi okozza? Rózsaszínbe borult az égbolt – videó

Hírlevél
Iowa több térségében szokatlan színek lepték el az égboltot egy téli vihar idején. A szakértők szerint a jelenség hátterében egy ritka fényjelenség áll, amely különleges körülmények között válik láthatóvá.
Egy szokatlan fényjelenség volt megfigyelhető az Egyesült Államok középnyugati részén, miután egy téli vihar idején Iowa több térségében élénk rózsaszín árnyalatot vett fel az égbolt - tájékoztat a Fox Weather.

fényjelenség
Szokatlan fényjelenség
Fotó: You Tube / Weathernation

Fényjelenség lepte meg a lakókat

A jelenség hátterében a fény különböző hullámhosszainak eltérő viselkedése áll – közölte a FOX Forecast Center. A magyarázat szerint a kék színek rövidebb hullámhosszúak, ezért erősebben szóródnak a légkörben, míg a rózsaszínhez, vöröshöz és narancshoz tartozó hosszabb hullámhosszú fények ilyenkor hangsúlyosabbá válnak.

Napkelte és napnyugta idején a Nap alacsony állása miatt a napfény hosszabb utat tesz meg a légkörben, ami tovább erősíti ezt a hatást. A szakértők szerint a téli vihar során a felhők viszonylag alacsonyak voltak, ugyanakkor nem bizonyultak túl vastagnak, így a hosszabb hullámhosszú fény egy része elérhette a felszínt.

A meteorológusok hozzátették: elegendő rés alakulhatott ki a felhőtakaró alatt ahhoz, hogy a napfény „becsússzon” a felhők alá, ami a szabad szemmel is jól látható rózsaszín égboltot eredményezte Iowa egyes területein.

Tudja-e, mik azok a Marfa Fények?

A Marfa Fények rejtélyes ragyogó gömbök a Texas nyugati részén fekvő Marfa városa melletti sivatagban, amik generációk óta zavarba ejtik az embereket. 

A szemtanúk szerint a Marfa Fények körülbelül kosárlabda méretűek és különbözőképpen írják le, fehér, kék, sárga, piros, vagy más színűek. 

Lebegnek, egyesülnek, pislognak, ketté válnak, villognak, fellebegnek a levegőben, vagy gyorsan keresztülrepülnek a Mitchell-alföldön (Marfatól keletre fekvő terület, leggyakrabban innen jönnek a jelentések). Nem lehet előre jelezni, mikor és hol jelennek meg? Évente általában kevesebb, mint 30-szor, körülbelül 12-szer bukkannak fel éjszaka, rendszerint pont napfelkelte, vagy naplemente után, évszaktól és időjárástól függetlenül. Senki sem tudja, hogy mik ezek?

Elege van a szürkületből, a sötétségből? Akkor van egy jó hírünk

Elege van a szürkületből, a sötétségből? Lesz még rosszabb, jön a téli napforduló, vagyis az év legsötétebb napja. Vajon mit üzen nekünk, és milyen hatással van a szervezetünkre ez a különleges pillanat?

 

