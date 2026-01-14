A brit parlamentig gyűrűzött a körülmetélési botrány

A férfi körülmetélés szabályozása régóta vitatott kérdés Nagy-Britanniában, különösen akkor, ha nem gyógyászati célú beavatkozásról van szó. A legfrissebb események szerint az ellenőrzés hiánya már nem elméleti probléma, hanem valós egészségügyi kockázat, melynek több gyermek is áldozatául esett – írja a The Guardian.

Súlyos figyelmeztetés: veszélyes a nem orvosi körülmetélés (A kép illusztráció!)

Fotó: Павел Сорокин / Pexels

Férfi körülmetélés: gyermekek is áldozatul estek nem higiénikus beavatkozásoknak

A férfi körülmetélés jelenlegi gyakorlata sokak szerint túl kevéssé szabályozott, különösen a nem gyógyászati körülmetélés esetében. Egy brit halottkém jelentése szerint akár megfelelő képzettséggel nem rendelkező személyek is végezhetnek ilyen beavatkozást, kötelező higiéniai előírások és egységes ellenőrzés nélkül.

A felháborodás közvetlen előzménye egy 2023-as eset, amikor egy hat hónapos csecsemő fertőzés következtében meghalt egy körülmetélés után. A haláleset körülmetélés miatt történt, és súlyos kérdéseket vetett fel a csecsemők körülmetélése során alkalmazott gyakorlatokkal kapcsolatban.

Körülmetélési készletek az Amazonon

Az ügyet tovább élezte, hogy körülmetélési készletek az Amazonon is elérhetővé váltak. Több politikus szerint ez a jelenség a körülmetélés szabályozása terén fennálló kudarc szimbóluma, mivel egy potenciálisan veszélyes beavatkozáshoz szükséges eszközök szinte korlátozás nélkül beszerezhetők.

A brit körülmetélési botrány parlamenti vitát is kiváltott. Többen elfogadhatatlannak nevezték, hogy miközben egy tetoválóművész működését szigorú engedélyekhez kötik, egy csecsemőn végzett sebészeti beavatkozás gyakorlatilag ellenőrizetlen maradhat, orvosi felügyelet nélkül.

Szabályozási igények a gyermekek körülmetélésével kapcsolatban

Politikusok és civil szervezetek egységes, országos szabályozást sürgetnek, amely kötelező orvosi felügyeletet és szigorú higiéniai előírásokat ír elő. A vita már nem csak brit ügy: a körülmetélés Európában is eltérő szabályozás alá esik, ami tovább erősíti az egységes jogi keret iránti igényt.

Körülmetélés után halt meg egy csecsemő

Súlyos hiányosságokra figyelmeztet egy friss brit hatósági jelentés egy csecsemő halála kapcsán. A körülmetélés biztonságát és szabályozását vizsgálják, miután egy hat hónapos kisfiú életét vesztette egy nem orvosi beavatkozást követően.