Szánkózás közben a hó nyelte el a fiút

Elképesztő dolog történt Amerikában. Egy kansasi fiú élete legfurcsább kalandját élte át, amikor szánkózás közben lábbal előre beleesett egy mindössze 28 centiméter átmérőjű vízelvezető csőbe egy golfpályán, és szinte teljesen eltűnt benne.
Csak egy hajszálon múlt a súlyos tragédia Kansas államban, amikor egy 15 éves fiú szánkózás közben lábbal előre belecsúszott egy mindössze 28 centiméter átmérőjű vízelvezető csőbe egy hóval borított golfpályán.

An ambulance makes its way along a snow covered street in the Brooklyn borough of New York City on January 25, 2026. A massive winter storm on January 24 dumped snow and freezing rain from New Mexico to North Carolina as it swept across the United States towards the northeast, threatening tens of millions of Americans with blackouts, transportation chaos and bone-chilling cold. After battering the country's southwest and central areas, the storm system began to hit the heavily populated mid-Atlantic and northeastern states as a frigid air mass settled in across the nation. (Photo by ANGELA WEISS / AFP), A fiút a mentők azonnal kórházba szállították
A fiút a mentők azonnal kórházba szállították
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A fiú szinte teljesen eltűnt a föld alatt, és csak barátja gyors reakciójának köszönhető, hogy időben megérkezett a segítség. A baleset Newton városában, a Sand Creek Station golfpályán történt. A tinédzser és barátja egy lezárt pályaszakaszon szánkózott, amikor a hó alatt megbúvó, fedetlen vízelvezető nyílás váratlanul csapdába ejtette a fiút. A szűk csőbe lábbal előre csúszott be, és amikor a mentők a helyszínre érkeztek, a felszínen már csak az ujjai látszottak – írja a New York Post.

A tűzoltók húzták ki a fiút

A newtoni tűzoltók kézzel, óvatosan húzták ki a fiút a csőből, majd azonnal kórházba szállították. Az orvosok szerint stabil állapotban volt, később pedig hazaengedték. 

Az eset után kiderült, hogy a vízelvezető csövet eredetileg fémrácsnak kellett volna lefednie, ám ez a baleset idején hiányzott, így a nyílás teljesen láthatatlan volt a hó alatt. 

A pálya üzemeltetői később pótolták a védőrácsot. A mentők hangsúlyozták: a fiú szerencséje az volt, hogy nem egyedül szánkózott. Ha nincs mellette a barátja, aki azonnal segítséget hívott, a történet könnyen tragédiába torkollhatott volna.

Az Origo a napokban arról írt, hogy a Amerika elesett a pusztító hóviharban – sok a halott, több százezren maradtak áram nélkül. Több ezer repülőjáratot is törölni kellett az Egyesült Államokban.

 

