Szánkózás közben a hó nyelte el a fiút

Csak egy hajszálon múlt a súlyos tragédia Kansas államban, amikor egy 15 éves fiú szánkózás közben lábbal előre belecsúszott egy mindössze 28 centiméter átmérőjű vízelvezető csőbe egy hóval borított golfpályán.

A fiút a mentők azonnal kórházba szállították

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A fiú szinte teljesen eltűnt a föld alatt, és csak barátja gyors reakciójának köszönhető, hogy időben megérkezett a segítség. A baleset Newton városában, a Sand Creek Station golfpályán történt. A tinédzser és barátja egy lezárt pályaszakaszon szánkózott, amikor a hó alatt megbúvó, fedetlen vízelvezető nyílás váratlanul csapdába ejtette a fiút. A szűk csőbe lábbal előre csúszott be, és amikor a mentők a helyszínre érkeztek, a felszínen már csak az ujjai látszottak – írja a New York Post.

A tűzoltók húzták ki a fiút

A newtoni tűzoltók kézzel, óvatosan húzták ki a fiút a csőből, majd azonnal kórházba szállították. Az orvosok szerint stabil állapotban volt, később pedig hazaengedték.

Az eset után kiderült, hogy a vízelvezető csövet eredetileg fémrácsnak kellett volna lefednie, ám ez a baleset idején hiányzott, így a nyílás teljesen láthatatlan volt a hó alatt.

A pálya üzemeltetői később pótolták a védőrácsot. A mentők hangsúlyozták: a fiú szerencséje az volt, hogy nem egyedül szánkózott. Ha nincs mellette a barátja, aki azonnal segítséget hívott, a történet könnyen tragédiába torkollhatott volna.

