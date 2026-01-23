Ketchuptámadás után emeltek vádat egy floridai férfi ellen

A floridai St. Petersburg egyik forgalmas busztermináljának, a PSTA Grand Central Stationnek a peronján Austin Simmons élettelenül feküdt, amikor egy járókelő odalépett hozzá, hogy megnézze, nincs-e baja.

Nem mindennapi esethez hívták a minap a floridai rendőröket

Fotó: JOHN W. ADKISSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amint azonban felébredt, Simmons – akit a rendőrség hajléktalanként azonosított – hirtelen dühbe gurult, és egy nyitott ketchup-tasakot hajított rá. A célpontot csak kisebb szószfoltok borították be, de az incidens elég volt ahhoz, hogy rendőrségi eljárás induljon – írja a New York Post.

Drog is volt a floridai férfinál

A helyzet groteszk volta ellenére a hatóságok nem kezelik egyszerű vétségként az esetet: általában egy ilyen tett könnyű testi sértés minősítés alatt maradna, de Simmonsnek már volt egy 2019-es testi sértés-ügy miatti elmarasztalása, ezért az ügyészség harmadrendű büntetőjogi vádat emelt ellene. A rendőrségi kihallgatásakor a gyanúsított azt állította, csak át akarta adni a ketchup-tasakot a férfinak, és tagadta, hogy sérülést okozott volna.

A rendőrök a férfi ruházatának átvizsgálásakor kis mennyiségű kábítószert találtak. Ezért Simmons ellen nemcsak testi sértés miatt emeltek vádat, hanem kábítószer-birtoklás miatt is.

A 28 éves floridai férfi most 5000 dolláros óvadék ellenében várja az eljárás további szakaszát. Amennyiben elítélik, akár öt év szabadságvesztés is kiszabható rá – nem a ketchup, hanem a büntetett előélet és a kábítószer birtoklás miatt.

