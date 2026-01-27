Hajánál fogva rángatta vissza a 15 éves lányt a szalonba egy fodrász – videó

A videó tanúsága szerint a vendég lány az agresszív fellépésnek köszönhetően megbotlik, a fejét fogja, a földre zuhan, miközben a fodrász, Jayla Cunningham durván áthúzza a helyiségen a hajánál fogja, és azt ordítja neki, hogy üljön le. A jelenet közben Cunningham ollóval kivágja a póthajat a lány fejéből, majd rezzenéstelen arccal a kamerába néz. A videó percek alatt bejárta a netet. A brutális incidens az Egyesült Államokban, Maryland államban történt, és letartóztatás, majd elítélés lett a vége: a bíróság másodfokú testi sértés miatt bűnösnek találta a fodrászt – számolt be az esetről a Sun.

A fodrász azzal magyarázza gusztustalan tettét, hogy a fiatal kuncsaftja nem akart fizetni – Fotó: Nicolás Flor / Unsplash

Fél évet töltött házi őrizetben a fodrász

A 19 éves nő öt év börtönt kapott, ám ebből csak hat hónapot kell ténylegesen letöltenie, azt is házi őrizet formájában. A maradék büntetést felfüggesztették. Az ügyészség szerint a konfliktus oka egy 150 dolláros (48 ezer forint) frizura volt. A fodrász azt állítja: a lány el akart szökni fizetés nélkül.

A tinédzser édesanyja szerint lánya véletlenül rossz számlára utalta a pénzt, és épp próbálta megoldani a helyzetet, amikor elszabadult a pokol.

Ez abszurd. A videó az egész országot bejárta. A lányom nincs jól lelkileg

– mondta az aggódó szülő. A család polgári pert indított a fodrász ellen. Az ügyvéd szerint:

Ez egy gyermek. Egy gyermeket rángattak végig a szalon padlóján egy egyszerű félreértés miatt.

Eközben a fodrász azt állítja, hogy a videó miatt halálos fenyegetéseket kapott, és kénytelen volt elköltöztetni a szalonját.

