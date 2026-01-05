Közel egyméteres hó és lavinaveszély a Fogarasi-havasokban

A Fogarasi-havasok legnagyobb tengerszeménél, a Bilea-tó környékén tovább fog havazni a következő napokban, a lerakodó friss hóréteg elérheti, elszigetelten meghaladhatja a 20 centimétert. Péntek délután nagyméretű lavina keletkezett a tó környékén, ami a Balcoaneként ismert képződmény alatti részről indult el. A lavinát elindító két síelőnek sikerült épségben elmenekülnie a hógörgeteg elől. Romániában jelenleg is itt a legnagyobb a lavinaveszély, négyes fokozatú az egytől ötig terjedő skálán, számolt be a maszol.ro az Agerpres hírügynökségre hivatkozva.

Jelenleg 86 centiméteres a hótakaró a Fogarasi-havasokban található Bilea-tónál – Fotó: balealac.ro

A Fogarasi-havasokban található Bilea-tóhoz felvonóval lehet feljutni

A Bilea-tavat autóval a Transzfogarasi úton a Bilea-vízesésig lehet megközelíteni, onnan – az időjárási körülményektől függően – kizárólag a drótkötélpályás felvonóval lehet feljutni. A felvonó hétfőtől vasárnapig 9 és 17 óra között üzemel. Egy oda-vissza jegy felnőttek számára 160 lejbe (12 ezer forint) kerül.

