Séta vagy biciklizés? Meglepő eredményre jutottak a kutatók – ez segít igazán a fogyásban

Ahogy beköszönt a jobb idő, sokan döntenek úgy, hogy többet mozognak a szabadban, és néhány felesleges kilót is leadnának. A legnépszerűbb mozgásformák közé tartozik a séta és a kerékpározás, de nem mindegy, melyiket választjuk, ha a fogyás a cél.

Egy európai kutatás azt vizsgálta, hogy vajon a sétálás vagy a kerékpározás hatásosabb fogyás szempontjából – Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A választ az ACTI-Cités projekt adatai alapján végezték el a kutatók. Ez egy nagyszabású európai kohorszvizsgálat, amelyben a résztvevők beszámoltak a mozgási szokásaikról, miközben a kutatók objektíven mérték a testsúlyt, a testzsírszázalékot és a zsír eloszlását. A kutatással a focus.de foglalkozott.

Mindkét mozgásforma segít a fogyásban – de nem egyformán

A kutatás szerint mind a séta, mind a kerékpározás összefüggésbe hozható az alacsonyabb testsúllyal és testzsírszázalékkal. Azonban volt egy fontos különbség: A kerékpározás sokkal erősebben kapcsolódott a kedvezőbb zsíreloszláshoz, különösen a has környékén. Ez azért lényeges, mert a hasi – úgynevezett viszcerális zsír – nemcsak esztétikai probléma, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent.

A kutatók megfigyelték, hogy azok a nők és férfiak, akik heti legalább 1,5 órát kerékpároztak:

alacsonyabb testsúllyal rendelkeztek

kisebb derékbőséget mértek náluk

kevesebb testzsírt hordoztak

Ez arra utal, hogy a rendszeres biciklizés kifejezetten hatékony eszköz lehet a fogyásban.

Meglepő különbség nők és férfiak között

A séta esetében azonban nem volt ennyire egyértelmű a kép. Azoknál a nőknél, akik heti több mint 2,5 órát sétáltak, szintén alacsonyabb testsúlyt, kisebb derékbőséget és kevesebb testzsírt mutattak. A férfiaknál viszont a séta nem járt kimutatható fogyási előnnyel. Ez azt sugallja, hogy fogyás szempontjából eltérő mozgásformák lehetnek hatékonyak a két nem számára.

A kutatók egyelőre nem tudtak pontos magyarázatot adni arra, miért reagálnak eltérően a nők és a férfiak a sétára. Feltételezések szerint szerepet játszhat az:

anyagcsere

hormonális különbségek

mozgás intenzitása

Összegzés: melyiket válaszd?

Séta: egészséges, könnyen beilleszthető, főként nőknek lehet hatékony

Kerékpározás: intenzívebb, hatékonyabb a hasi zsír ellen, mindkét nem számára előnyös Ha a cél a fogyás és a laposabb has, a kutatások szerint a kerékpár lehet a nyerő választás. A legfontosabb azonban továbbra is a rendszeresség – és az, hogy olyan mozgást válasszunk, amit hosszú távon is örömmel végzünk.

