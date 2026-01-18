Hírlevél
Séta vagy biciklizés? Meglepő eredményre jutottak a kutatók – ez segít igazán a fogyásban

Mozgás a friss levegőn, nyárra jobb forma, laposabb has – de vajon melyik a hatékonyabb: a séta vagy a kerékpározás? Egy nagyszabású európai kutatás választ adott, melyik segíti jobban a fogyást.
Ahogy beköszönt a jobb idő, sokan döntenek úgy, hogy többet mozognak a szabadban, és néhány felesleges kilót is leadnának. A legnépszerűbb mozgásformák közé tartozik a séta és a kerékpározás, de nem mindegy, melyiket választjuk, ha a fogyás a cél.

fogyás
Egy európai kutatás azt vizsgálta, hogy vajon a sétálás vagy a kerékpározás hatásosabb fogyás szempontjából – Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A választ az ACTI-Cités projekt adatai alapján végezték el a kutatók. Ez egy nagyszabású európai kohorszvizsgálat, amelyben a résztvevők beszámoltak a mozgási szokásaikról, miközben a kutatók objektíven mérték a testsúlyt, a testzsírszázalékot és a zsír eloszlását. A kutatással a focus.de foglalkozott.

Mindkét mozgásforma segít a fogyásban – de nem egyformán

A kutatás szerint mind a séta, mind a kerékpározás összefüggésbe hozható az alacsonyabb testsúllyal és testzsírszázalékkal. Azonban volt egy fontos különbség: A kerékpározás sokkal erősebben kapcsolódott a kedvezőbb zsíreloszláshoz, különösen a has környékén. Ez azért lényeges, mert a hasi – úgynevezett viszcerális zsír – nemcsak esztétikai probléma, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent.

A kutatók megfigyelték, hogy azok a nők és férfiak, akik heti legalább 1,5 órát kerékpároztak:

  • alacsonyabb testsúllyal rendelkeztek
  • kisebb derékbőséget mértek náluk
  • kevesebb testzsírt hordoztak

Ez arra utal, hogy a rendszeres biciklizés kifejezetten hatékony eszköz lehet a fogyásban.

Meglepő különbség nők és férfiak között

A séta esetében azonban nem volt ennyire egyértelmű a kép. Azoknál a nőknél, akik heti több mint 2,5 órát sétáltak, szintén alacsonyabb testsúlyt, kisebb derékbőséget és kevesebb testzsírt mutattak. A férfiaknál viszont a séta nem járt kimutatható fogyási előnnyel. Ez azt sugallja, hogy fogyás szempontjából eltérő mozgásformák lehetnek hatékonyak a két nem számára.

A kutatók egyelőre nem tudtak pontos magyarázatot adni arra, miért reagálnak eltérően a nők és a férfiak a sétára. Feltételezések szerint szerepet játszhat az:

  • anyagcsere
  • hormonális különbségek
  • mozgás intenzitása

Összegzés: melyiket válaszd?

Séta: egészséges, könnyen beilleszthető, főként nőknek lehet hatékony
Kerékpározás: intenzívebb, hatékonyabb a hasi zsír ellen, mindkét nem számára előnyös

Ha a cél a fogyás és a laposabb has, a kutatások szerint a kerékpár lehet a nyerő választás. A legfontosabb azonban továbbra is a rendszeresség – és az, hogy olyan mozgást válasszunk, amit hosszú távon is örömmel végzünk.

Csak 15 perc naponta, és elkerülheti a szívbetegségeket

Sokan azt gondolják, bármilyen fajta mozgás ugyanolyan jót tesz. Pedig a kutatók szerint a séta módja dönti el, mennyit használ valójában az egészségnek, hívtuk fel a figyelmet korábban az Origón. 

Séta, ami meghosszabbítja az életet: új kihívás hódítja meg a világot

A TikTokon egyre nagyobb népszerűségnek örvend az úgynevezett „6-6-6” edzésmódszer. Ez egy sétára épülő rutin, amely egyszerű, mégis hatékony keretet ad a rendszeres mozgásnak, számoltunk be róla az Origón.

 

