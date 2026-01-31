Nem fogja elhinni, hova tévedt ez a fókakölyök a tomboló vihar után

A körülbelül öt–hat hónapos fókakölyök a Chandra vihar idején hagyta el a felkorbácsolt tengert. A parttól indulva átkelt a strandon, végigment a tengerparti ösvényen, majd egy kapu alatt átbújva jutott be egy lakóház kertjébe, amely alig száz méterre található a víztől. Ott a meglepett csirkék közelében pihent meg, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga – számol be a Daily Mail.

Fókakölyök tévedt egy kertbe: a vihar elől menekült a szárazföldre (Illusztráció!)

Fotó: Thorsten Hack / Unsplash

Fókakölyök a kertben

A ház lakói azonnal értesítették a British Divers Marine Life Rescue munkatársait, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A szakemberek szerint a fókakölyök meglepően nyugodtnak és elégedettnek tűnt, bár első pillantásra kissé soványnak látszott. A részletes vizsgálat azonban megnyugtató eredményt hozott: az állat jó egészségi állapotban volt, és nem igényelt különleges ellátást.

Miért nem maradhatott a kertben a fókakölyök?

Bár a kert biztonságosnak tűnt, a szakemberek úgy döntöttek, hogy a fókakölyök nem maradhat ott. A háziállatok közelsége, valamint az is gondot jelentett volna, hogy ekkora területről önállóan visszataláljon a tengerhez. Ezért a mentők egy másik, nyugodtabb partszakaszra szállították, ahol visszaengedték a vízbe.

A fiatal fókák meglepően messzire merészkednek

A mentőszervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a fókakölykök különösen kalandvágyóak, és életük elején nem ritka, hogy nagyobb távolságokat tesznek meg szárazföldön is. Cornwallban a téli hónapok során különösen sok fiatal állat szorul segítségre, de szerencsére a mostani eset is jól végződött.

A fókakölyök végül biztonságban visszatérhetett természetes élőhelyére, a tengerbe, a kert tulajdonosai pedig egy felejthetetlen élménnyel gazdagodtak.

