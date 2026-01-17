Ijesztő dolgot találtak az űrben: így pusztulhat el a Föld

A felfedezés a Ring Nebula belsejében történt, amely nagyjából 2283 fényév távolságra található a Földtől. A csillagászok egy eddig ismeretlen, ionizált vasatomokból álló, rúd alakú képződményt figyeltek meg a köd közepén. Ez a jelenség, akár a Föld elpusztulása körüli elméleteket is átírhatja – írja a DailyMail.

Föld elpusztulása: egy ilyen égi nyom maradhat utánunk, amikor a Nap elpárologtatja a bolygót. Fotó: ROBERT GENDLER/JIM MISTI/SCIENCE / RGN

Ilyen alakzatot korábban még soha nem láttak más hasonló csillagködökben.

A Föld elpusztulása akár ilyen égi nyomot hagyhat maga után

A tudósok jelenleg azt gondolják, hogy

vagy a csillag külső rétegeinek ledobódásakor alakult ki egy eddig ismeretlen folyamat miatt,

vagy egy kőzetbolygó párolgott el, amikor a csillag óriásira növekedett.

A mért vasmennyiség különösen beszédes. A számítások alapján egy Merkúr- vagy Mars-méretű bolygó kevesebb vasat hagyna maga után, míg a Föld vagy a Vénusz pusztulása nagyjából ekkora mennyiséget eredményezne.

Ezért merült fel komolyan, hogy a Föld elpusztulása után hasonló égi vasnyom maradhatna vissza.

Így pusztít majd a Nap

A Nap jelenleg nyugodt állapotban van, de körülbelül öt milliárd év múlva kifogy az energiájából. Ekkor hatalmasra duzzad, átmérője akár több százszorosára nőhet, és elnyelheti a belső bolygókat.

A kutatók szerint a Föld elpusztulása szinte biztos: vagy az extrém hő hatására elpárolog, vagy a Nap erős vonzása szakítja darabokra.

Ritka bolygók az öregedő csillagok körül

Megfigyelések szerint az ilyen, már óriásira nőtt csillagok körül jóval ritkábban találni közeli bolygókat. Ez arra utal, hogy a legtöbb bolygó nem éli túl ezt az időszakot. Ha mégis, akkor csupán különös maradványok – például egy vasból álló csík – árulkodhatnak az egykori létezésükről.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy további bizonyítékokra van szükség.

Más anyagok jelenlétét is vizsgálni kell ahhoz, hogy biztosan kijelenthessék: valóban egy elpusztult bolygó nyomát látjuk.

Ha ez beigazolódik, akkor a Ring-ködben talált vasalakzat az első valódi betekintést adhatja abba, hogyan néz ki a Föld elpusztulása után maradó kozmikus örökség.

